https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-tribunlerinden-mac-oncesi-emre-belozogluna-tepki-1081568751.html

Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki

Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki

Sputnik Türkiye

Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi tribünler MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T20:51+0300

2024-03-10T20:51+0300

2024-03-10T20:51+0300

spor

emre belözoğlu

ankaragücü

mke ankaragücü

fenerbahçe

tezahürat

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/1c/1081162759_0:44:1600:944_1920x0_80_0_0_890326449a5e5c71e59cf9297c6f4038.jpg

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.Tepki göstermiştiEmre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240228/emre-belozoglu-boyle-bir-sey-yasayacagimi-dusunmezdim-cok-uzgunum-1081162916.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

emre belözoğlu, ankaragücü, mke ankaragücü, fenerbahçe, tezahürat