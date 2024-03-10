https://sputniknews.com.tr/20240310/fenerbahce-tribunlerinden-mac-oncesi-emre-belozogluna-tepki-1081568751.html
Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki
Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki
Sputnik Türkiye
Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi tribünler MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T20:51+0300
2024-03-10T20:51+0300
2024-03-10T20:51+0300
spor
emre belözoğlu
ankaragücü
mke ankaragücü
fenerbahçe
tezahürat
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı.Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.Tepki göstermiştiEmre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240228/emre-belozoglu-boyle-bir-sey-yasayacagimi-dusunmezdim-cok-uzgunum-1081162916.html
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emre belözoğlu, ankaragücü, mke ankaragücü, fenerbahçe, tezahürat
emre belözoğlu, ankaragücü, mke ankaragücü, fenerbahçe, tezahürat
Fenerbahçe tribünlerinden maç öncesi Emre Belözoğlu'na tepki
Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk edecek Fenerbahçe'de karşılaşma öncesi tribünler MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertli tribünlerde karşılaşma öncesi Emre Belözoğlu'na tepki vardı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı MKE Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de taraftarlar, Belözoğlu'na o karşılaşmada gösterdikleri tepkinin bir benzerini de Kadıköy'de gösterdi. Pendikspor maçı öncesi taraftarlar, Emre Belözoğlu aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Emre Belözoğlu, Türkiye Kupası'nda oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Allah, 150 sene ömür verseydi; böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Beni yakından tanıyanlar, Fenerbahçe'yi kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşadıklarımı hak ettiğimi düşünmüyorum." ifadelerini kullanmıştı.