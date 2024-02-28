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Emre Belözoğlu: Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim, çok üzgünüm
Emre Belözoğlu: Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim, çok üzgünüm
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 yenerek eledikleri Fenerbahçe'den taraftarların kendisine gösterdiği... 28.02.2024, Sputnik Türkiye
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Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldiKarşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün bizim için önemliydi. Ankaragücü'ne geldiğim günden beri bize gösterilen teveccüh mükemmel. Ankara'yı, Ankaragücü'nü ailemle, ekibimle çok sevdik. Kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe maçları her zaman benim için zor olur. Bugün bütün takımımı, arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin üstünde çok özel bir takıma karşı bu kadar üstün oyunla kazandık. Kupa bizim için değerli. Bunu lige de yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.'Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim kulübe ihanet etmem'Fenerbahçe taraftarının kendisi aleyhine küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:
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emre belözoğlu, fenerbahçe, mke ankaragücü, tezahürat, tezahürat

Emre Belözoğlu: Böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim, çok üzgünüm

02:54 28.02.2024
© İHA / CEM GEÇİM-MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.02.2024
© İHA / CEM GEÇİM-
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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3-0 yenerek eledikleri Fenerbahçe'den taraftarların kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili, "Allah bana 150 yıl ömür verseydi, böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında MKE Ankaragücü, Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, Süper Lig'de 5 maçtır kazanamadıklarını hatırlatarak, "Bugün bizim için önemliydi. Ankaragücü'ne geldiğim günden beri bize gösterilen teveccüh mükemmel. Ankara'yı, Ankaragücü'nü ailemle, ekibimle çok sevdik. Kazandığımız için mutluyum. Fenerbahçe maçları her zaman benim için zor olur. Bugün bütün takımımı, arkadaşlarımı, kardeşlerimi tebrik ediyorum. Fenerbahçe gibi güçlü, bu ligin üstünde çok özel bir takıma karşı bu kadar üstün oyunla kazandık. Kupa bizim için değerli. Bunu lige de yansıtmalıyız" ifadelerini kullandı.

'Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim kulübe ihanet etmem'

Fenerbahçe taraftarının kendisi aleyhine küfürlü tezahüratta bulunmasıyla ilgili üzüntüsünü dile getiren Belözoğlu, şunları kaydetti:
"Allah bana 150 yıl ömür verseydi, böyle bir şey yaşayacağımı düşünmezdim. Çok üzgünüm. Herkes, benim Fenerbahçe'ye gerçekten kalbimin en güzel yerinde sakladığımı bilir. Bugün yaşanan hak ettiğim bir şey değildi. Her vicdan sahibi insan için bu öyledir. Sokaktaki her Fenerbahçeliden beni ne kadar sevdiğini görüyorum. Hayat bazen çok sevdiğiyle sınar insanı. Bugün bunu yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. 'Fenerbahçeli Emre' olarak anılıyorum ama Fenerbahçe'ye karşı oynarken de ekmeğini yediğim kulübe ihanet etmem. Fenerbahçe'nin aleyhine hiçbir zaman açıklamam olmaz. Fenerbahçeli Emre olmak benim için her zaman ayrıcalık oldu. Bugün çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Beni çok seven Fenerbahçeliler var. Fenerbahçe'den ayrılırken de bu kadar ağır olmasa da benzer şeyler yaşadım. Gel dediler geldim, git dediler gittim. Fenerbahçe iyisiyle kötüsüyle üstü değil altı çizilir benim için. Fenerbahçe'yi gönlümden başka bir yere koymam."
Emre Belözoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.02.2024
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