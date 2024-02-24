https://sputniknews.com.tr/20240224/ankaragucu-teknik-direktoru-belozoglundan-istifa-sinyali-geregini-yapacagim-1081059922.html
Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gereğini yapacağım'
Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gereğini yapacağım'
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup... 24.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-24T16:32+0300
2024-02-24T16:32+0300
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mke ankaragücü
istifa
sinyal
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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim" diye konuştu.
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türkiye, futbol, ankaragücü, mke ankaragücü, istifa, sinyal
türkiye, futbol, ankaragücü, mke ankaragücü, istifa, sinyal
Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gereğini yapacağım'
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup gereğini yerine getireceğini söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.
Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim" diye konuştu.