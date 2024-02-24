https://sputniknews.com.tr/20240224/ankaragucu-teknik-direktoru-belozoglundan-istifa-sinyali-geregini-yapacagim-1081059922.html

Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gereğini yapacağım'

Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu'ndan istifa sinyali: 'Gereğini yapacağım'

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında konuk olduğu Mondihome Kayserispor'a 3-2 yenilen MKE Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu, başkanla konuşup... 24.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-24T16:32+0300

2024-02-24T16:32+0300

2024-02-24T16:32+0300

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Belözoğlu, çok üzgün olduğunu dile getirdi.Taraftarın ve camianın bunu hak etmediğini belirten Belözoğlu, "Bugün bizim onlara yaşattığımızı hak etmiyorlar. Sayın Başkanımızla konuşup, bu akşam gereğini yerine getireceğim" diye konuştu.

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türkiye, futbol, ankaragücü, mke ankaragücü, istifa, sinyal