https://sputniknews.com.tr/20240310/eski-gurcistan-basbakani-garibasvili-gurcistanin-askeri-catismaya-suruklenme-riski-devam-ediyor-1081550643.html
Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan'ın askeri çatışmaya sürüklenme riski devam ediyor
Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan'ın askeri çatışmaya sürüklenme riski devam ediyor
Sputnik Türkiye
Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan’ın Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T01:04+0300
2024-03-10T01:04+0300
2024-03-10T01:04+0300
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Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın hala askeri bir çatışmaya sürüklenme ve Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Garibaşvili, “Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri ülkemiz için çok önemli. İstikrarı, barışı ve ekonomik kalkınmayı sürdürdük. Ancak, ülkenin güvenliği ve savaşa dahil olması, ‘ikinci bir cephenin’ açılmasıyla ilgili olarak geçen iki yıldan beri var olan riskler ortadan kalkmış değil. Bu sorunları seçmenlerle konuştum ve onlara Gürcü Hayali’nin zaferinin halkımızın barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmesi için tek alternatif çözüm olduğunu anlattım” dedi.Zelenskiy tepki göstermiştiŞubat 2022'de o dönem başbakanlık görevini yürüten Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna yanıt olarak Batı'nın uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara Gürcistan'ın katılmayacağını açıklamıştı. Kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tiflis Büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.Daha önce Gürcistan'daki iktidar partisinin temsilcileri defalarca Ukraynalı yetkililerin ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nden destekçilerinin Gürcistan'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmak istediklerini dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240310/papa-francisten-ukraynaya-kaybeden-taraf-beyaz-bayragi-kaldirma-cesaretini-gosterebilmeli-1081549830.html
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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, irakliy garibaşvili, gürcistan, çatışma, silahlı çatışma
rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, irakliy garibaşvili, gürcistan, çatışma, silahlı çatışma
Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan'ın askeri çatışmaya sürüklenme riski devam ediyor
Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan’ın Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın hala askeri bir çatışmaya sürüklenme ve Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.
Gazetecilere konuşan Garibaşvili, “Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri ülkemiz için çok önemli. İstikrarı, barışı ve ekonomik kalkınmayı sürdürdük. Ancak, ülkenin güvenliği ve savaşa dahil olması, ‘ikinci bir cephenin’ açılmasıyla ilgili olarak geçen iki yıldan beri var olan riskler ortadan kalkmış değil. Bu sorunları seçmenlerle konuştum ve onlara Gürcü Hayali’nin zaferinin halkımızın barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmesi için tek alternatif çözüm olduğunu anlattım” dedi.
Zelenskiy tepki göstermişti
Şubat 2022'de o dönem başbakanlık görevini yürüten Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna yanıt olarak Batı'nın uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara Gürcistan'ın katılmayacağını açıklamıştı. Kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tiflis Büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.
Daha önce Gürcistan'daki iktidar partisinin temsilcileri defalarca Ukraynalı yetkililerin ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nden destekçilerinin Gürcistan'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmak istediklerini dile getirmişti.