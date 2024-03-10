https://sputniknews.com.tr/20240310/eski-gurcistan-basbakani-garibasvili-gurcistanin-askeri-catismaya-suruklenme-riski-devam-ediyor-1081550643.html

Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan'ın askeri çatışmaya sürüklenme riski devam ediyor

Eski Gürcistan Başbakanı Garibaşvili: Gürcistan'ın askeri çatışmaya sürüklenme riski devam ediyor

Sputnik Türkiye

Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan’ın Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T01:04+0300

2024-03-10T01:04+0300

2024-03-10T01:04+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

irakliy garibaşvili

gürcistan

çatışma

silahlı çatışma

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Eski Gürcistan Başbakanı ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisi Genel Başkanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan'ın hala askeri bir çatışmaya sürüklenme ve Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açılması riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.Gazetecilere konuşan Garibaşvili, “Sonbaharda yapılacak parlamento seçimleri ülkemiz için çok önemli. İstikrarı, barışı ve ekonomik kalkınmayı sürdürdük. Ancak, ülkenin güvenliği ve savaşa dahil olması, ‘ikinci bir cephenin’ açılmasıyla ilgili olarak geçen iki yıldan beri var olan riskler ortadan kalkmış değil. Bu sorunları seçmenlerle konuştum ve onlara Gürcü Hayali’nin zaferinin halkımızın barışı, istikrarı ve kalkınmayı sürdürmesi için tek alternatif çözüm olduğunu anlattım” dedi.Zelenskiy tepki göstermiştiŞubat 2022'de o dönem başbakanlık görevini yürüten Garibaşvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonuna yanıt olarak Batı'nın uyguladığı Rusya karşıtı yaptırımlara Gürcistan'ın katılmayacağını açıklamıştı. Kısa süre sonra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna’nın Tiflis Büyükelçisini geri çağırma kararı almıştı.Daha önce Gürcistan'daki iktidar partisinin temsilcileri defalarca Ukraynalı yetkililerin ve muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket Partisi'nden destekçilerinin Gürcistan'da Rusya'ya karşı ‘ikinci bir cephe’ açmak istediklerini dile getirmişti.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, irakliy garibaşvili, gürcistan, çatışma, silahlı çatışma