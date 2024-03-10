https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-toprak-kaymasi-ve-sel-ayni-anda-vurdu-en-az-21-kisi-hayatini-kaybetti--1081566365.html

Endonezya'da toprak kayması ve sel aynı anda vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Endonezya'da toprak kayması ve sel aynı anda vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Endonezya'da toprak kayması sonucuyla en az 21 kişi hayatını kaybetti. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T18:34+0300

2024-03-10T18:34+0300

2024-03-10T18:34+0300

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endonezya

sel

doğal afet

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toprak kayması

ölüm

kayıp

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Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, Sumatra adasındaki afetlerin sonuçları netleşmeye başladı.80 binden fazla kişi tahliye edildiYetkililer, kayıp 6 kişiyi bulma çabalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 80 binden fazla kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirde yaklaşık 20 bin evin sular altında kaldığı bildirildi. Bölgedeki elektrik kesintileri ve çamur kaplı yollar nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin zorlu olduğu vurgulandı. Önceki aylarda da Kuzey Sumatra bölgesinde benzer yağışlar yaşanmış, sel ve toprak kaymalarında en az bir kişi ölmüş, 11 kişi de kaybolmuştu.

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endonezya, sel, doğal afet, felaket, toprak kayması, ölüm, kayıp