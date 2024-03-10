https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-toprak-kaymasi-ve-sel-ayni-anda-vurdu-en-az-21-kisi-hayatini-kaybetti--1081566365.html
Endonezya'da toprak kayması ve sel aynı anda vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da toprak kayması ve sel aynı anda vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Endonezya'da toprak kayması sonucuyla en az 21 kişi hayatını kaybetti. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T18:34+0300
2024-03-10T18:34+0300
2024-03-10T18:34+0300
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endonezya
sel
doğal afet
felaket
toprak kayması
ölüm
kayıp
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Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, Sumatra adasındaki afetlerin sonuçları netleşmeye başladı.80 binden fazla kişi tahliye edildiYetkililer, kayıp 6 kişiyi bulma çabalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 80 binden fazla kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirde yaklaşık 20 bin evin sular altında kaldığı bildirildi. Bölgedeki elektrik kesintileri ve çamur kaplı yollar nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin zorlu olduğu vurgulandı. Önceki aylarda da Kuzey Sumatra bölgesinde benzer yağışlar yaşanmış, sel ve toprak kaymalarında en az bir kişi ölmüş, 11 kişi de kaybolmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240310/endonezyada-saka-gibi-olay-iki-pilotta-uyuyakaldi-ucak-rotadan-cikti--1081564993.html
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endonezya, sel, doğal afet, felaket, toprak kayması, ölüm, kayıp
endonezya, sel, doğal afet, felaket, toprak kayması, ölüm, kayıp
Endonezya'da toprak kayması ve sel aynı anda vurdu: En az 21 kişi hayatını kaybetti
Endonezya'da toprak kayması sonucuyla en az 21 kişi hayatını kaybetti.
Endonezya'nın Sumatra adasında şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymalarında en az 21 kişi yaşamını yitirirken, 6 kişinin kaybolmasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ulusal Afet Yönetim Ajansı'nın verilerine göre, Sumatra adasındaki afetlerin sonuçları netleşmeye başladı.
80 binden fazla kişi tahliye edildi
Yetkililer, kayıp 6 kişiyi bulma çabalarının devam ettiğini belirtti. Ayrıca, 80 binden fazla kişinin geçici barınaklara tahliye edildiği, Batı Sumatra eyaletindeki 9 ilçe ve şehirde yaklaşık 20 bin evin sular altında kaldığı bildirildi.
Bölgedeki elektrik kesintileri ve çamur kaplı yollar nedeniyle arama kurtarma faaliyetlerinin zorlu olduğu vurgulandı. Önceki aylarda da Kuzey Sumatra bölgesinde benzer yağışlar yaşanmış, sel ve toprak kaymalarında en az bir kişi ölmüş, 11 kişi de kaybolmuştu.