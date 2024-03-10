https://sputniknews.com.tr/20240310/destekleyen-kimse-kalmadi-730-akademisyen-hukumete-gazzede-acliga-karsi-acil-onlem-cagrisi-yapti-1081563504.html

Destekleyen kimse kalmadı: 730 akademisyen, hükümete Gazze'de açlığa karşı acil önlem çağrısı yaptı

Destekleyen kimse kalmadı: 730 akademisyen, hükümete Gazze'de açlığa karşı acil önlem çağrısı yaptı

Sputnik Türkiye

İsrail'de, bir grup akademisyen Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek hükümete acil önlemler alması için çağrıda bulundu. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T16:34+0300

2024-03-10T16:34+0300

2024-03-10T16:34+0300

israil- filistin çatışması

benyamin netanyahu

akademisyen

akademisyenler

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin

israil-filistin sorunu

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Haaretz gazetesine göre, 730 akademisyen, Gazze'deki insani felaketin daha fazla büyümeden ve kitlesel ölümlere yol açmadan çözülmesi için İsrail hükümetine baskı yapacak bir imza kampanyası başlattı.Akademisyenler, Gazze'deki açlık durumuna çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.İmza kampanyasına, Tel Aviv Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ariel Porat ve İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. David Harel gibi önde gelen isimlerin de destek verdiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20240310/israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampina-saldirdi-1081553308.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

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benyamin netanyahu, akademisyen, akademisyenler, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu