https://sputniknews.com.tr/20240310/destekleyen-kimse-kalmadi-730-akademisyen-hukumete-gazzede-acliga-karsi-acil-onlem-cagrisi-yapti-1081563504.html
Destekleyen kimse kalmadı: 730 akademisyen, hükümete Gazze'de açlığa karşı acil önlem çağrısı yaptı
Destekleyen kimse kalmadı: 730 akademisyen, hükümete Gazze'de açlığa karşı acil önlem çağrısı yaptı
Sputnik Türkiye
İsrail'de, bir grup akademisyen Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek hükümete acil önlemler alması için çağrıda bulundu. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T16:34+0300
2024-03-10T16:34+0300
2024-03-10T16:34+0300
israil- filistin çatışması
benyamin netanyahu
akademisyen
akademisyenler
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin
israil-filistin sorunu
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Haaretz gazetesine göre, 730 akademisyen, Gazze'deki insani felaketin daha fazla büyümeden ve kitlesel ölümlere yol açmadan çözülmesi için İsrail hükümetine baskı yapacak bir imza kampanyası başlattı.Akademisyenler, Gazze'deki açlık durumuna çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.İmza kampanyasına, Tel Aviv Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ariel Porat ve İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. David Harel gibi önde gelen isimlerin de destek verdiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20240310/israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampina-saldirdi-1081553308.html
israil
gazze
gazze şeridi
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benyamin netanyahu, akademisyen, akademisyenler, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
benyamin netanyahu, akademisyen, akademisyenler, israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin, israil-filistin sorunu
Destekleyen kimse kalmadı: 730 akademisyen, hükümete Gazze'de açlığa karşı acil önlem çağrısı yaptı
İsrail'de, bir grup akademisyen Gazze'deki açlık krizine dikkat çekerek hükümete acil önlemler alması için çağrıda bulundu.
Haaretz gazetesine göre, 730 akademisyen, Gazze'deki insani felaketin daha fazla büyümeden ve kitlesel ölümlere yol açmadan çözülmesi için İsrail hükümetine baskı yapacak bir imza kampanyası başlattı.
Akademisyenler, Gazze'deki açlık durumuna çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, tutukluların serbest bırakılmasını talep etti.
İmza kampanyasına, Tel Aviv Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ariel Porat ve İsrail Beşeri Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. David Harel gibi önde gelen isimlerin de destek verdiği belirtildi.