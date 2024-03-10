https://sputniknews.com.tr/20240310/celik-netanyahu-yonetiminin-cumhurbaskanimiz-ve-turkiye-aleyhine-yaptigi-aciklamalar-yok-hukmunde-1081556296.html
Çelik: Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmünde
Çelik: Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmünde
Sputnik Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve... 10.03.2024, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20240310/israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampina-saldirdi-1081553308.html
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ömer çelik, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, israil
ömer çelik, benyamin netanyahu, recep tayyip erdoğan, israil-filistin, israil
Çelik: Netanyahu yönetiminin Cumhurbaşkanımız ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmünde
12:32 10.03.2024 (güncellendi: 12:33 10.03.2024)
AK Parti Sözcüsü Çelik "Masum insanların hayatını topluca hedef alan Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalar yok hükmündedir" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, masum insanların hayatını topluca hedef alan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yönetiminin ve katliam şebekesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların yok hükmünde olduğunu belirtti.
Küresel vicdanın, Netanyahu yönetiminin bölge ve dünya barışı için oluşturduğu tehdidi lanetlediğinin altını çizen Ömer Çelik, şunları kaydetti:
"İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçları her platformda dile getirmeye devam edeceğiz. Katillerin hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye, Orta Doğu'da adil ve kalıcı barıştan yanadır, iki devletli çözümü ve başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni desteklemektedir. İsrail'de iktidarda olan mevcut Netanyahu hükümeti ise en temel insan haklarını ve uluslararası hukuku yok sayan ve Filistinlilere yönelik vahşi saldırganlığı dolayısıyla 'soykırım' suçlamalarına muhatap olmuş bir yönetimdir."