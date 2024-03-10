https://sputniknews.com.tr/20240310/biden-dunyanin-en-populer-uygulamasi-tiktoku-yasaklayacak-imzayi-atacak--1081559452.html

Biden, dünyanın en popüler uygulaması TikTok'u yasaklayacak imzayı atacak

Biden, dünyanın en popüler uygulaması TikTok'u yasaklayacak imzayı atacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, kongrenin TikTok'a erişim engeli getirme kararı alması durumunda ilgili yasa tasarısını imzalayacağını ifade etti. 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T15:13+0300

2024-03-10T15:13+0300

2024-03-10T15:13+0300

dünya

tiktok

joe biden

donald trump

abd

abd temsilciler meclisi

yasak

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ABD Başkanı Biden, ABD Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi'nin TikTok'u yasaklayabilecek yasa tasarısını onaylamasıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını cevapladı. Biden, "Kongre söz konusu yasa tasarısını onaylarsa, ben de imzamı atarım" dedi. Komite, 7 Mart'ta onaylanan tasarı çerçevesinde, Pekin merkezli ByteDance firmasının TikTok hisselerini 180 gün içinde devretmemesi durumunda uygulamanın ülkede yasaklanması öngörülüyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, TikTok'a erişimin yasaklanmasıyla ilgili tasarının, Biden'ın onaylayacağı bir noktaya gelmesi için 'düzenlemeye ihtiyaç duyduğunu' belirtti. Hükümet, TikTok'un ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğunu iddia etmesine rağmen, Biden'ın 2024 başkanlık seçimleri kampanyasının TikTok üzerinden de yürütüldüğü biliniyor. Trump da denemişti Eski Başkan Donald Trump, Komitenin tasarısını onaylaması üzerine Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, TikTok'un yasaklanması durumunda Facebook gibi sosyal medya platformlarının güçleneceğini vurguladı. Trump'ın başkanlık döneminde, WeChat ve TikTok'u yasaklama kararı almış ancak daha sonra bu kararı iptal etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240310/bidenin-konusmasi-bir-aktivist-tarafindan-kesildi-sen-bir-diktatorsun-joe-sen-bir-soykirimcisin-1081557796.html

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tiktok, joe biden, donald trump, abd, abd temsilciler meclisi, yasak