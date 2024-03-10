https://sputniknews.com.tr/20240310/belgorod-bolgesi-uzerinde-ukraynaya-ait-4-iha-imha-edildi-1081552582.html

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 4 İHA imha edildi

Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 4 İHA imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma sistemlerinin Belgorod bölgesi üzerinde Ukrayna’ya ait 4 adet uçak tipi insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T09:31+0300

2024-03-10T09:31+0300

2024-03-10T09:31+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

insansız hava aracı (iha)

terör saldırısı

kiev

belgorod

kursk

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün gece Rus hava savunma sistemlerinin Kiev rejiminin Belgorod’a yönelik İHA saldırı girişimlerini önlediği belirtilirken, “Ukrayna'ya ait 2 insansız hava aracı Belgorod Bölgesi toprakları üzerinde görev başındaki hava savunma güçleri tarafından imha edildi" denildi.Bakanlık daha sonra Rus hava savunma güçlerinin bu sabah erken saatlerde 2 insansız hava aracını daha düşürdüğünü duyurdu.Yeni açıklamada, “10 Mart Pazar sabahı saat 06:40 sularında, Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki nesnelere uçak tipi İHA'lar kullanarak terör saldırısı düzenleme girişimi engellenmiştir” ifadesine yer verilirken, İHA'ların bölge toprakları üzerinde imha edildiği de eklendi.Ukrayna ordusu, Kursk bölgesine de saldırı düzenlediUkrayna ordusunun Rusya’nın Kursk bölgesine de İHA’lı saldırı düzenlediği aktarılırken, bölge Valisi Roman Starovoyt, Kursk Bölgesi'ndeki bir petrol deposunun bulunduğu bölgeye insansız bir hava aracı düştüğünü, deponun alev aldığını Telegram hesabından duyurdu.Starovoyt, saldırının ardından bir evde çıkan yangında bir kadının öldüğünü de belirtirken, mesajında, “Bugün Ukrayna tarafından Gluşovkiy bölgesindeki Kulbaki köyü bombalandı. Bir top mermisinin doğrudan isabet etmesi sonucunda bir konut alev aldı, bir yerel sakin yaşamını yitirdi” diye belirtti.

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rusya, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, insansız hava aracı (iha), terör saldırısı, kiev, belgorod, kursk