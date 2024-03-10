https://sputniknews.com.tr/20240310/ancelotti-arda-gulere-ovguler-yagdirdi-1081570755.html

Ancelotti Arda Güler'e övgüler yağdırdı

Ancelotti Arda Güler'e övgüler yağdırdı

Sputnik Türkiye

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Celta Vigo'ya karşı alınan 4-0'lık galibiyette takımın son golünü atan Arda Güler'in büyük bir yetenek olduğunu... 10.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-10T23:51+0300

2024-03-10T23:51+0300

2024-03-10T23:51+0300

spor

arda güler

carlo ancelotti

real madrid

maç

futbol

ispanya

futbolcu

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İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Celta Vigo'yu 4-0 yenen Real Madrid'de, Ancelotti maçın ardından basın toplantısı düzenledi.Ancelotti, maç sonunda sahada sarılarak tebrik ettiği Arda ile ilgili gelen bir soruya, "Çok az süre aldı ama bir şeyler yapacağından emindim. Büyük bir yetenek. Çok güzel bir gol oldu. Burada çok büyük bir geleceği var. Bundan çok eminiz." şeklinde konuştu.Celta Vigo maçında, 3-0'lık skor üstünlüğü var iken 90. dakikada Vinicius'un yerine oyuna giren Arda Güler, 90+4.dakikada Dani Ceballos'un verdiği güzel pasın ardından topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü atmıştı.Golden sonra tüm takım arkadaşları Arda'yı tebrik ederken, Türk futbolcunun sevincinin Santiago Bernabeu Stadı'ndaki tüm taraftarlara da yansıdığı, tribünlerden "Arda, Arda" tezahüratı yükselmişti.Marca gazetesi internet sitesinde, Ancelotti'nin Arda'ya sarılmasını "Güler, Ancelotti'yi dinlerse yıldız olacak." başlığıyla vererek, "Madrid taraftarı Güler sayesinde evlerine gülerek gitti. En azından Bernabeu'da kalanlar. Çünkü Madrid'in skora rağmen en iyi oyununu sergilememesinden çoğu stadyumdan ayrılmaya başlamıştı. Ancelotti, Bernabeu'nun mayıs yağmuru gibi beklediği Türk futbolcuyu, maçlarda çok az oynattı. Ancak Güler, verilen az fırsatı değerlendirmesini bildi. Takım arkadaşlarıyla paylaştığı gol sevincinin görüntüleri tek başına konuşur gibiydi." yorumunda bulundu.As gazetesi de "Güler, partiyi bitirdi" başlığını atarak, "Madrid taraftarı, Leipzig maçından beri takımın oyunundan memnun değil. Taraftarları son dakikalarda Arda Güler'in sadece antrenmanlarda görülen bir gol atması teselli etti." ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240310/arda-gulerden-94-dakikada-gol-1081569700.html

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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, maç, futbol, ispanya, futbolcu