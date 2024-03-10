https://sputniknews.com.tr/20240310/5-1lik-yenilgi-sonrasi-sota-arveladze-istifa-etmisti-karagumruk-yeni-teknik-direktorunu-duyurdu-1081562424.html
5-1'lik yenilgi sonrası Şota Arveladze istifa etmişti: Karagümrük, yeni teknik direktörünü duyurdu
5-1'lik yenilgi sonrası Şota Arveladze istifa etmişti: Karagümrük, yeni teknik direktörünü duyurdu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşıldığını açıkladı. 10.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-10T16:00+0300
2024-03-10T16:00+0300
2024-03-10T16:00+0300
spor
fatih karagümrük spor
fatih karagümrük
teknik direktör
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
trendyol süper lig
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070087505_0:151:2217:1398_1920x0_80_0_0_1e387d2b58ff24ca13b9c62c0bd8c6aa.jpg
https://sputniknews.com.tr/20240309/trabzonspora-karsi-5-1-yenilmisti-karagumruk-teknik-direktoru-istifa-etti-1081548479.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/17/1070087505_0:0:2217:1664_1920x0_80_0_0_0a5597d6fe5c790519416f6fd6915e86.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fatih karagümrük spor, fatih karagümrük, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig
fatih karagümrük spor, fatih karagümrük, teknik direktör, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), trendyol süper lig
5-1'lik yenilgi sonrası Şota Arveladze istifa etmişti: Karagümrük, yeni teknik direktörünü duyurdu
Trendyol Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevi için Tolunay Kafkas ile anlaşıldığını açıkladı.