https://sputniknews.com.tr/20240309/trabzonspora-karsi-5-1-yenilmisti-karagumruk-teknik-direktoru-istifa-etti-1081548479.html

Trabzonspor'a karşı 5-1 yenilmişti: Karagümrük teknik direktörü istifa etti

Trabzonspor'a karşı 5-1 yenilmişti: Karagümrük teknik direktörü istifa etti

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevini bıraktığını açıkladı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T21:54+0300

2024-03-09T21:54+0300

2024-03-09T22:22+0300

spor

şota arveladze

fatih karagümrük spor

trabzonspor

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/15/1060198672_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_05f53660c46d77c77bc3228ff658081b.jpg

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm” dedi.Devamında ise, Şota Arveladze, görevi bıraktığını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240309/herkes-yildizinin-parlamasini-bekliyor-arda-guler-gelecek-mac-sure-alabilir--1081547577.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şota arveladze, fatih karagümrük spor, trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)