https://sputniknews.com.tr/20240309/trabzonspora-karsi-5-1-yenilmisti-karagumruk-teknik-direktoru-istifa-etti-1081548479.html
Trabzonspor'a karşı 5-1 yenilmişti: Karagümrük teknik direktörü istifa etti
Trabzonspor'a karşı 5-1 yenilmişti: Karagümrük teknik direktörü istifa etti
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevini bıraktığını açıkladı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T21:54+0300
2024-03-09T21:54+0300
2024-03-09T22:22+0300
spor
şota arveladze
fatih karagümrük spor
trabzonspor
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm” dedi.Devamında ise, Şota Arveladze, görevi bıraktığını açıkladı.
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şota arveladze, fatih karagümrük spor, trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
şota arveladze, fatih karagümrük spor, trabzonspor, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff)
Trabzonspor'a karşı 5-1 yenilmişti: Karagümrük teknik direktörü istifa etti
21:54 09.03.2024 (güncellendi: 22:22 09.03.2024)
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, görevini bıraktığını açıkladı.
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada bugün inanılmaz geri çekildiklerini belirterek, çok ağır bir yenilgi aldıklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladve, çok ağır bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Maçın ilk bölümünde bir şeyler yapabilirdik. Çok geri kaçtık. Takımı ön tarafta tutmak için çalışıyoruz. Bunu yapmaya çalışıyoruz haftalardır. Bugün inanılmaz geri gittik. Ceza sahasından çıkamadık. Şanssızlıklar olabilir, bugün kalemize iki gol attık. Onun için çok ağır bir mağlubiyet, çok üzgünüm” dedi.
Devamında ise, Şota Arveladze, görevi bıraktığını açıkladı.