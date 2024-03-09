https://sputniknews.com.tr/20240309/herkes-yildizinin-parlamasini-bekliyor-arda-guler-gelecek-mac-sure-alabilir--1081547577.html
Herkes yıldızının parlamasını bekliyor: Arda Güler, gelecek maç süre alabilir
Herkes yıldızının parlamasını bekliyor: Arda Güler, gelecek maç süre alabilir
Sputnik Türkiye
Sezon başından beri ciddi süre alamayan milli futbolcu Arda Güler'in Celta Vigo maçında yer alabileceği belirtildi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T20:20+0300
2024-03-09T20:20+0300
2024-03-09T20:21+0300
spor
arda güler
carlo ancelotti
real madrid
real madrid futbol takımı
futbol
transfer
fenerbahçe
celta vigo
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Real Madrid'de şu ana kadar istediği süreyi alamayan Arda Güler, 10 Mart'ta oynanacak Celta Vigo maçında süre alabilir. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesi Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Haberde Jude Bellingham'ın cezası nedeniyle Güler'e bir şans doğabileceği belirtilirken, Ancelotti'nin milli futbolcuya "Sevilla maçında seni oyuna alacakken fikrimizi değiştirdik. Celta'ya karşı planımız 15-20 dakika oynaman üzerine" dediği belirtildi. Maçın gidişatına göre Güler'in süresinin de artması beklenirken, şu ana kadar sadece 5 maça çıkan ve toplamda 92 dakika süre alabilen milli futbolcu hakkında transfler dedikoduları da devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/real-madrid-teknik-direktoru-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-sabirli-olmamiz-gerekiyor-1081272588.html
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arda güler, carlo ancelotti, real madrid, real madrid futbol takımı, futbol, transfer, fenerbahçe, celta vigo
Herkes yıldızının parlamasını bekliyor: Arda Güler, gelecek maç süre alabilir
20:20 09.03.2024 (güncellendi: 20:21 09.03.2024)
Sezon başından beri ciddi süre alamayan milli futbolcu Arda Güler'in Celta Vigo maçında yer alabileceği belirtildi.
Real Madrid'de şu ana kadar istediği süreyi alamayan Arda Güler, 10 Mart'ta oynanacak Celta Vigo maçında süre alabilir. İspanyol basınına yansıyan haberlere göre, takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesi Güler ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberde Jude Bellingham'ın cezası nedeniyle Güler'e bir şans doğabileceği belirtilirken, Ancelotti'nin milli futbolcuya "Sevilla maçında seni oyuna alacakken fikrimizi değiştirdik. Celta'ya karşı planımız 15-20 dakika oynaman üzerine" dediği belirtildi.
Maçın gidişatına göre Güler'in süresinin de artması beklenirken, şu ana kadar sadece 5 maça çıkan ve toplamda 92 dakika süre alabilen milli futbolcu hakkında transfler dedikoduları da devam ediyor.