https://sputniknews.com.tr/20240309/yunanistanda-ordu-reformu-ihalara-karsi-kubbe-olusturulmasi-gerekiyor-1081546541.html
Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'
Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Yunanistan, askeri teçhizatlarının üretiminin genişletilmesi ve insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T18:50+0300
2024-03-09T18:50+0300
2024-03-09T18:50+0300
dünya
yunanistan
nikos dendias
ordu
iha
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reform
avrupa birliği
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Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan gazetesine verdiği bir mülakatta, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'Gündem 2030' adı verilen en büyük reformu hazırladığını kaydetti.Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği mülakatta ülkenin 'sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi' gerektiğini de vurguladı. .Dendias verdiği demeçte Genelkurmay Başkanlığı'ndan '12 yıllık yeni bir programın hazırlanmasıyla birlikte gelecekteki silahlanma programlarının önceliklendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesini' istediğini de söyledi.'Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerekiyor'Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir 'anti-drone kubbesi' oluşturulması gerektiğini kaydetti.Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, "Komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturmak için hızla çalışacağız" dedi.'Lüksemburg'da değiliz''Yunanistan savunmaya NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazla harcama yaptığı ve esas tehlikelinin 'Doğu'dan gelen tehlike' olduğu ifade edilen soruya Dendias şu yanıtı verdi:'Yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeliyiz'AB'de bir savunma kolunun oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Dendias, "Revizyonist ve yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeli ve gerekli tüm caydırıcı tedbirleri almalıyız" dedi.Bunun NATO müttefikler ile işbirliği içinde yapılacağını belirten Dendias, bu doğrultuda Yunanistan'ın rolü son derece önemli hale gelebileceğini ifade etti.Dendias açıklamasında, Yunanistan'ın yalnızca AB'nin sınırlarında yer alan bir ülke alması ve aynı zamanda önemli bir silahlı güce sahip bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda güçlü bir savunma kolunun gerekliliğine gerçekten inandığı için bunun olması gerektiğini ifade etti.Yunanistan etrafında devam eden çatışmalar büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçildiğini hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bu hazırlıkların temelinde, "Uluslararası arenada güçlü bir varlığa sahip olmak, son dört yılda dış politikada elde edilen kazanımları pratikte de savunmak ve silahlı kuvvetlerine güvenerek önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olmak" unsurlarının olması gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/yunan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ile-islerin-bir-gecede-degismedigini-cok-iyi-biliyoruz-1078496587.html
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yunanistan, nikos dendias, ordu, iha, insansız hava aracı (iha), reform, avrupa birliği
yunanistan, nikos dendias, ordu, iha, insansız hava aracı (iha), reform, avrupa birliği
Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'
Yunanistan, askeri teçhizatlarının üretiminin genişletilmesi ve insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya hazırlanıyor.
Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan gazetesine verdiği bir mülakatta, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'Gündem 2030' adı verilen en büyük reformu hazırladığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği mülakatta ülkenin 'sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi' gerektiğini de vurguladı. .
Dendias verdiği demeçte Genelkurmay Başkanlığı'ndan '12 yıllık yeni bir programın hazırlanmasıyla birlikte gelecekteki silahlanma programlarının önceliklendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesini' istediğini de söyledi.
'Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerekiyor'
Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir 'anti-drone kubbesi' oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
İHA'lar ve anti-drone sistemleri alanındaki teknolojik gelişmeler dünyanın savaş yürütme şeklini değiştirdi. Yakın zamanda Ermenistan'a yaptığım ziyaret sırasında, modern savaş alanında kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Ermenistan'ın, Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere İHA'ları büyük ölçekte kullanan bir ordu tarafından saldırıya uğramış bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı nedenle Ermenistan'la ikili savunma işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ve Dağlık Karabağ çatışmasından çıkarılan dersleri dikkate alarak temaslarda bulunacağız.
Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, "Komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturmak için hızla çalışacağız" dedi.
'Yunanistan savunmaya NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazla harcama yaptığı ve esas tehlikelinin 'Doğu'dan gelen tehlike' olduğu ifade edilen soruya Dendias şu yanıtı verdi:
Sık sık belirttiğim gibi, Yunanistan Lüksemburg ile aynı bölgede değil. Bu nedenle güçlü bir savunmaya sahip olmak ulusal bekanın bir koşuludur. Öte yandan bu, harcamalarımızın savurgan olacağı anlamına da gelmez zira bütçe marjları dikkate alınmalıdır. Aynı nedenle Genelkurmay Başkanlığı'ndan 12 yıllık yeni bir program hazırlayarak gelecekteki silahlanma programlarını önceliklendirmesini ve yeniden değerlendirmesini istedim.
'Yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeliyiz'
AB'de bir savunma kolunun oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Dendias, "Revizyonist ve yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeli ve gerekli tüm caydırıcı tedbirleri almalıyız" dedi.
Bunun NATO müttefikler ile işbirliği içinde yapılacağını belirten Dendias, bu doğrultuda Yunanistan'ın rolü son derece önemli hale gelebileceğini ifade etti.
Dendias açıklamasında, Yunanistan'ın yalnızca AB'nin sınırlarında yer alan bir ülke alması ve aynı zamanda önemli bir silahlı güce sahip bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda güçlü bir savunma kolunun gerekliliğine gerçekten inandığı için bunun olması gerektiğini ifade etti.
Yunanistan etrafında devam eden çatışmalar büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçildiğini hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bu hazırlıkların temelinde, "Uluslararası arenada güçlü bir varlığa sahip olmak, son dört yılda dış politikada elde edilen kazanımları pratikte de savunmak ve silahlı kuvvetlerine güvenerek önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olmak" unsurlarının olması gerektiğini ifade etti.