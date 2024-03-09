https://sputniknews.com.tr/20240309/yunanistanda-ordu-reformu-ihalara-karsi-kubbe-olusturulmasi-gerekiyor-1081546541.html

Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'

Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Yunanistan, askeri teçhizatlarının üretiminin genişletilmesi ve insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T18:50+0300

2024-03-09T18:50+0300

2024-03-09T18:50+0300

dünya

yunanistan

nikos dendias

ordu

iha

insansız hava aracı (iha)

reform

avrupa birliği

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Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan gazetesine verdiği bir mülakatta, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'Gündem 2030' adı verilen en büyük reformu hazırladığını kaydetti.Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği mülakatta ülkenin 'sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi' gerektiğini de vurguladı. .Dendias verdiği demeçte Genelkurmay Başkanlığı'ndan '12 yıllık yeni bir programın hazırlanmasıyla birlikte gelecekteki silahlanma programlarının önceliklendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesini' istediğini de söyledi.'Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerekiyor'Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir 'anti-drone kubbesi' oluşturulması gerektiğini kaydetti.Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, "Komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturmak için hızla çalışacağız" dedi.'Lüksemburg'da değiliz''Yunanistan savunmaya NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazla harcama yaptığı ve esas tehlikelinin 'Doğu'dan gelen tehlike' olduğu ifade edilen soruya Dendias şu yanıtı verdi:'Yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeliyiz'AB'de bir savunma kolunun oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Dendias, "Revizyonist ve yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeli ve gerekli tüm caydırıcı tedbirleri almalıyız" dedi.Bunun NATO müttefikler ile işbirliği içinde yapılacağını belirten Dendias, bu doğrultuda Yunanistan'ın rolü son derece önemli hale gelebileceğini ifade etti.Dendias açıklamasında, Yunanistan'ın yalnızca AB'nin sınırlarında yer alan bir ülke alması ve aynı zamanda önemli bir silahlı güce sahip bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda güçlü bir savunma kolunun gerekliliğine gerçekten inandığı için bunun olması gerektiğini ifade etti.Yunanistan etrafında devam eden çatışmalar büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçildiğini hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bu hazırlıkların temelinde, "Uluslararası arenada güçlü bir varlığa sahip olmak, son dört yılda dış politikada elde edilen kazanımları pratikte de savunmak ve silahlı kuvvetlerine güvenerek önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olmak" unsurlarının olması gerektiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231215/yunan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ile-islerin-bir-gecede-degismedigini-cok-iyi-biliyoruz-1078496587.html

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yunanistan, nikos dendias, ordu, iha, insansız hava aracı (iha), reform, avrupa birliği