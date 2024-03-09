Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2023 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde Türkiye 165. sırada
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Mısra Öz, Çorlu tren kazası davası sürecini değerlendirdi
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
KADER, toplumsal cinsiyet eşitliği karnesini yayımladı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Dünya Kadınlar Günü Nasıl Başladı?
13:30
34 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
15:05
3 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
4 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
15:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
TARİHTE BUGÜN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl kutlanmaya başladı?
18:38
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
SESLİ HABER
Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
07:00
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
07:10
2 dk
SESLİ HABER
NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
07:22
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:29
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
07:48
2 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
08:13
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Dönüm noktası oldu
08:27
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
08:41
2 dk
SESLİ HABER
AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
09:14
2 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
09:28
2 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
09:40
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
09:53
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
10:00
2 dk
SESLİ HABER
Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
10:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
11:22
1 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
11:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
12:46
3 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
12:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
16:12
3 dk
SESLİ HABER
Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
16:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
17:10
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
17:23
1 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:34
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
18:19
2 dk
SESLİ HABER
AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
18:49
1 dk
SESLİ HABER
ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
20:12
2 dk
SESLİ HABER
BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
20:26
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
20:39
2 dk
SESLİ HABER
Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
20:49
3 dk
SESLİ HABER
Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek
21:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240309/yunanistanda-ordu-reformu-ihalara-karsi-kubbe-olusturulmasi-gerekiyor-1081546541.html
Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'
Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'
Sputnik Türkiye
Yunanistan, askeri teçhizatlarının üretiminin genişletilmesi ve insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T18:50+0300
2024-03-09T18:50+0300
dünya
yunanistan
nikos dendias
ordu
iha
insansız hava aracı (iha)
reform
avrupa birliği
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b8f5ff48787dc1b9927b61ec3d2069fe.jpg
Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan gazetesine verdiği bir mülakatta, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'Gündem 2030' adı verilen en büyük reformu hazırladığını kaydetti.Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği mülakatta ülkenin 'sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi' gerektiğini de vurguladı. .Dendias verdiği demeçte Genelkurmay Başkanlığı'ndan '12 yıllık yeni bir programın hazırlanmasıyla birlikte gelecekteki silahlanma programlarının önceliklendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesini' istediğini de söyledi.'Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerekiyor'Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir 'anti-drone kubbesi' oluşturulması gerektiğini kaydetti.Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, "Komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturmak için hızla çalışacağız" dedi.'Lüksemburg'da değiliz''Yunanistan savunmaya NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazla harcama yaptığı ve esas tehlikelinin 'Doğu'dan gelen tehlike' olduğu ifade edilen soruya Dendias şu yanıtı verdi:'Yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeliyiz'AB'de bir savunma kolunun oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Dendias, "Revizyonist ve yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeli ve gerekli tüm caydırıcı tedbirleri almalıyız" dedi.Bunun NATO müttefikler ile işbirliği içinde yapılacağını belirten Dendias, bu doğrultuda Yunanistan'ın rolü son derece önemli hale gelebileceğini ifade etti.Dendias açıklamasında, Yunanistan'ın yalnızca AB'nin sınırlarında yer alan bir ülke alması ve aynı zamanda önemli bir silahlı güce sahip bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda güçlü bir savunma kolunun gerekliliğine gerçekten inandığı için bunun olması gerektiğini ifade etti.Yunanistan etrafında devam eden çatışmalar büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçildiğini hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bu hazırlıkların temelinde, "Uluslararası arenada güçlü bir varlığa sahip olmak, son dört yılda dış politikada elde edilen kazanımları pratikte de savunmak ve silahlı kuvvetlerine güvenerek önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olmak" unsurlarının olması gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20231215/yunan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ile-islerin-bir-gecede-degismedigini-cok-iyi-biliyoruz-1078496587.html
yunanistan
ordu
avrupa birliği
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069532001_38:0:686:486_1920x0_80_0_0_b6794ed40aabd0a1c920cae3d4c9e41d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, nikos dendias, ordu, iha, insansız hava aracı (iha), reform, avrupa birliği
yunanistan, nikos dendias, ordu, iha, insansız hava aracı (iha), reform, avrupa birliği

Yunanistan'da ordu reformu: 'İHA'lara karşı kubbe oluşturulması gerekiyor'

18:50 09.03.2024
© AA Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© AA
Abone ol
Yunanistan, askeri teçhizatlarının üretiminin genişletilmesi ve insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturulmasıyla birlikte ordusunda reform yapmaya hazırlanıyor.
Milli Savunma Bakanı Nikos Dendias Yunanistan gazetesine verdiği bir mülakatta, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 'Gündem 2030' adı verilen en büyük reformu hazırladığını kaydetti.
Milli Savunma Bakanı Dendias, verdiği mülakatta ülkenin 'sadece hazır silah sistemleri satın almayı bırakıp, yerel katma değeri olan ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak savunma teknolojisi programlarının geliştirilmesine yönelmesi' gerektiğini de vurguladı. .
Dendias verdiği demeçte Genelkurmay Başkanlığı'ndan '12 yıllık yeni bir programın hazırlanmasıyla birlikte gelecekteki silahlanma programlarının önceliklendirilmesi ve yeniden değerlendirilmesini' istediğini de söyledi.

'Yunan topraklarını kapsayan bir anti-drone kubbesi oluşturulması gerekiyor'

Bu bağlamda Nikos Dendias, Yunan topraklarını kapsayan bir 'anti-drone kubbesi' oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Dendias açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

İHA'lar ve anti-drone sistemleri alanındaki teknolojik gelişmeler dünyanın savaş yürütme şeklini değiştirdi. Yakın zamanda Ermenistan'a yaptığım ziyaret sırasında, modern savaş alanında kullanımları hakkında ayrıntılı bilgi aldım. Ermenistan'ın, Bayraktar İHA'ları da dahil olmak üzere İHA'ları büyük ölçekte kullanan bir ordu tarafından saldırıya uğramış bir ülke olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı nedenle Ermenistan'la ikili savunma işbirliği anlaşmaları çerçevesinde ve Dağlık Karabağ çatışmasından çıkarılan dersleri dikkate alarak temaslarda bulunacağız.

Dendias, Yunanistan'ın bu teknolojilerin öneminin farkında olduğunu ve yeni ekosistem içerisinde bu alandaki kabiliyetlerini güçlendirmek için aktif olarak çalıştığını belirterek, "Komşu ülkelerle bu boşluğun üstesinden gelmek ve Yunan topraklarını kapsayan insansız hava araçlarına karşı bir 'kubbe' oluşturmak için hızla çalışacağız" dedi.

'Lüksemburg'da değiliz'

'Yunanistan savunmaya NATO tarafından belirlenen GSYİH'nin yüzde 2'sinden çok daha fazla harcama yaptığı ve esas tehlikelinin 'Doğu'dan gelen tehlike' olduğu ifade edilen soruya Dendias şu yanıtı verdi:
Sık sık belirttiğim gibi, Yunanistan Lüksemburg ile aynı bölgede değil. Bu nedenle güçlü bir savunmaya sahip olmak ulusal bekanın bir koşuludur. Öte yandan bu, harcamalarımızın savurgan olacağı anlamına da gelmez zira bütçe marjları dikkate alınmalıdır. Aynı nedenle Genelkurmay Başkanlığı'ndan 12 yıllık yeni bir program hazırlayarak gelecekteki silahlanma programlarını önceliklendirmesini ve yeniden değerlendirmesini istedim.

'Yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeliyiz'

AB'de bir savunma kolunun oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunun altını çizen Dendias, "Revizyonist ve yayılmacı emelleri olan ülkelerin planlarını uygulamalarına izin vermemeli ve gerekli tüm caydırıcı tedbirleri almalıyız" dedi.
Bunun NATO müttefikler ile işbirliği içinde yapılacağını belirten Dendias, bu doğrultuda Yunanistan'ın rolü son derece önemli hale gelebileceğini ifade etti.
Dendias açıklamasında, Yunanistan'ın yalnızca AB'nin sınırlarında yer alan bir ülke alması ve aynı zamanda önemli bir silahlı güce sahip bir ülke olduğu için değil, aynı zamanda güçlü bir savunma kolunun gerekliliğine gerçekten inandığı için bunun olması gerektiğini ifade etti.
Yunanistan etrafında devam eden çatışmalar büyük bir jeopolitik belirsizlik döneminden geçildiğini hatırlatan Dendias, Yunanistan'ın tüm olasılıklara karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirterek bu hazırlıkların temelinde, "Uluslararası arenada güçlü bir varlığa sahip olmak, son dört yılda dış politikada elde edilen kazanımları pratikte de savunmak ve silahlı kuvvetlerine güvenerek önemli bir güvenlik ve istikrar unsuru olmak" unsurlarının olması gerektiğini ifade etti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesini ziyaretinde Paskalya ayinine katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2023
DÜNYA
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ile işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz
15 Aralık 2023, 14:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала