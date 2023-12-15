https://sputniknews.com.tr/20231215/yunan-savunma-bakani-dendias-turkiye-ile-islerin-bir-gecede-degismedigini-cok-iyi-biliyoruz-1078496587.html

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ile işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz

Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Türkiye ile işlerin bir gecede değişmediğini çok iyi biliyoruz

Ermenistan ve Yunanistan Savunma Bakanları daha önce görüşmelerde bulunmuş ve askeri-teknik işbirliği konusunda bir anlaşma imzalamışlardı. 15.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-15T14:07+0300

2023-12-15T14:07+0300

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Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Yunanistan, bölgede barış ve güvenliğin sağlanması amacıyla Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla Ermenistan ve Azerbaycan arasında müzakerelerin yeniden başlatılmasını destekliyor" dedi.Savunma Bakanı Dendias Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:Toplantının ardından konuşan Dendias bu ziyaretin "Yunanistan ile Ermenistan arasındaki ve aynı zamanda iki halk arasındaki yakın dostluk bağlarını yansıttığını" belirterek "Bizleri birleştiren trajik anılar, halklarımızın tarihi süreçte yaşadığı trajedilerdir. Son derece önemli bir topluluk olan Yunanistan'daki büyük Ermeni topluluğu ve aynı zamanda Ermenistan'daki Rum topluluğu, ülkelerimiz arasında dostluk, karşılıklı anlayış ve işbirliği köprüsü görevi görüyor" dedi.Dendias ayrıca Yüksek İşbirliği Konseyi sonrasında da mevkidaşını 'Yunanistan ile Türkiye arasındaki son gelişmeler hakkında' bilgilendirdiğinin de altını çizdi.Dendias açıklamasında Türkiye hususuna ilişkin şu cümleleri vurguladı:Dendias basın toplantısında amaçlarının 'sakin ve dürüst iletişimi sürdürmek, ancak her zaman uluslararası hukuka, deniz hukukuna, egemenlik haklarımıza ve egemenlik haklarımıza mutlak bağlılık' olduğunu da vurguladı.Yunanistan Savunma Bakanı açıklamasında ayrıca, "Biz Ermenistan gibi dost ülkelerle, müttefik ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Ayrıca ülkelerimizin karşılıklı yararı için bu artan ivmeyi sürdürmeye de tamamen hazırız" cümlelerine yer verdi.Ermenistan Savunma Bakanı Suren Papikyan ise resmi davet için Dendias'a teşekkür ederek, Ermeni-Yunan ikili savunma işbirliğinin zengin bir tarihe sahip olduğunu ve iki halk arasındaki geleneksel dostane ilişkilere, barışa dayandığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231214/ermenistan-ve-yunanistan-askeri-teknik-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1078478777.html

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yunanistan, nikos dendias, ermenistan, suren papikyan, türkiye, türkiye-yunanistan ilişkileri