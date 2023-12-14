Ermenistan ve Yunanistan askeri-teknik işbirliği anlaşması imzaladı

İki ülkenin Savunma Bakanları Suren Papikyan ve Nikos Dendias'ın görüşmesi sırasında Ermeni-Yunan savunma işbirliği konuları ele alındı. Her iki taraf da işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti ve askeri-teknik yön, deneyim alışverişi, eğitim, öğretim, taktik eğitim ve diğer yönler de dahil olmak üzere yeni bir güçle geliştirilmesi konusunda anlaştı.