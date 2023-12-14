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https://sputniknews.com.tr/20231214/ermenistan-ve-yunanistan-askeri-teknik-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1078478777.html
Ermenistan ve Yunanistan askeri-teknik işbirliği anlaşması imzaladı
Ermenistan ve Yunanistan askeri-teknik işbirliği anlaşması imzaladı
Ermenistan ve Yunanistan savunma bakanları askeri-teknik işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladılar. 14.12.2023, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Savunma Bakanlığı Erivan ve Atina arasında askeri-teknik işbirliği konusunda anlaşma imzalandığına dair bir mesaj yayımladı.Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:Yunan Bakan Nikos Dendias da X sosyal ağında yayımladığı mesajda anlaşmanın imzalanmasına ilişkin söz konusu alanlarda Erivan ile etkileşimin Yunan hükümeti için de öncelikli bir yönelim olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231213/ermenistan-ve-guney-kibris-rum-yonetimi-savunma-alaninda-isbirligi-yapacaklar-1078360772.html
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ermenistan, suren papikyan, yunanistan, nikos dendias, erivan, atina, askeri işbirliği
ermenistan, suren papikyan, yunanistan, nikos dendias, erivan, atina, askeri işbirliği

Ermenistan ve Yunanistan askeri-teknik işbirliği anlaşması imzaladı

18:29 14.12.2023
© Sputnik / Евгений БиятовErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
© Sputnik / Евгений Биятов
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Ermenistan ve Yunanistan savunma bakanları askeri-teknik işbirliği konusunda bir anlaşma imzaladılar.
Ermenistan Savunma Bakanlığı Erivan ve Atina arasında askeri-teknik işbirliği konusunda anlaşma imzalandığına dair bir mesaj yayımladı.
Yayımlanan mesajda şu ifadeler yer aldı:
İki ülkenin Savunma Bakanları Suren Papikyan ve Nikos Dendias'ın görüşmesi sırasında Ermeni-Yunan savunma işbirliği konuları ele alındı. Her iki taraf da işbirliğinin geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti ve askeri-teknik yön, deneyim alışverişi, eğitim, öğretim, taktik eğitim ve diğer yönler de dahil olmak üzere yeni bir güçle geliştirilmesi konusunda anlaştı.
Yunan Bakan Nikos Dendias da X sosyal ağında yayımladığı mesajda anlaşmanın imzalanmasına ilişkin söz konusu alanlarda Erivan ile etkileşimin Yunan hükümeti için de öncelikli bir yönelim olduğunu belirtti.
Ermenistan bayrak - Ermenistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.12.2023
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Ermenistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi savunma alanında işbirliği yapacaklar
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