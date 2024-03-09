https://sputniknews.com.tr/20240309/yasam-suresi-artiyor-insanlar-2080-yilinda-bakin-kac-yasina-kadar-yasayacak-1081538528.html

Yaşam süresi artıyor: İnsanlar 2080 yılında kaç yaşına kadar yaşayacak?

Yaşam süresi artıyor: İnsanlar 2080 yılında kaç yaşına kadar yaşayacak?

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Esin Şenol, "19. yüzyılda yaşayan atalarımız bizim 45 yaşında ölüyordu. 20. yüzyıla geldiğimizde insan ortalama ömrü 75 olmuştu. İnsan yaşam ortalama... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T12:59+0300

2024-03-09T12:59+0300

2024-03-09T13:01+0300

türkiye

esin şenol

aşı

respiratuar sinsisyal virüs (rsv)

ömür

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Muğla’da, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Muğla Aile Hekimleri Derneği tarafından ‘Aşı Okulu’ konferansı düzenlendi.konferansa katılan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, yeni aşılardan Zona ve RSV aşıları hakkında bilgi verdi. Şenol, yeni aşılardan Zona aşısının küçük yaşlarda geçirilen, fakat vücutta saklı kalan hastalıkların 50-70 yaşlarında tekrar uyanmasına engel olduğunu belirtti.'Aşı niye önemli?'Aşılar sayesinde bağışıklık sistemi sayesinde hastane başvurularının azaldığını belirten Prof. Dr. Esin Şenol, şu bilgileri verdi:‘2080 yılında ortalama insan ömrü 120 olarak öngörülüyor’"Her geçen yüzyılda ortalama insan ömrünün uzadığına dikkat çeken Şenol, “19. yüzyılda yaşayan atalarımız bizim 45 yaşında ölüyordu. 20. yüzyıla geldiğimizde insan ortalama ömrü 75 olmuştu. İnsan yaşam ortalama ömrü giderek uzuyor. 2080’ler gibi insan ömrünü ortalamada uzatamazsak bile 120 yaşına kadar yaşayan bireylerin artacağı öngörüsü var. Bu da kırılgan bir nüfus demektir" dedi."İkincisi çocukluk çağında öyle bir iş yapmışız ki, biz bu insanları bir önceki yüzyıldan çok daha uzun yaşatmışız demek. Neydi bu çok önemli şey?" diye soran Prof. Dr. Esin Şenol, konuşmasnın devamında, şu değerlendirmelerde bulundu:Yeni aşılardan Zona ve RSV aşıları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şenol, “Zona aslında ileri yaş için bir aşı. Ama bir yandan bağışıklığı baskılanmış hastalar için de çok önemli. Çünkü Zona, bizim geçirdiğimiz suçiçeği nedeniyle bizde saklı kalmış, uyur durumda bulunan, ama 50 yaşın üzerinde yüzde 50, 70 yaşın üzerinde 70 yeniden uyanacak belki gözümüzü ve sesimizi kaybedeceğimiz, aylarca sürecek ağrılar çekeceğimiz bir hastalığın önlenmesi için bir aşı Zona aşısı. Diğeri de Kovid gibi bizi çok hastalandırıp yoğun bakımlara yatmamıza neden olan özellikle kırılgan grupları, ileri yaş, altı aydan küçük bebekleri çok hastalandıran RSV adını verdiğimiz ve solunum yoluna karşı aşı. Kadın genital kanserleri, HPV aşısını ulusal uygulama programına alan ülkelerde artık elimine edilme sınırına geldi. 10’uncu yıl verilerini görüyoruz. Son derece emniyetli. 270 milyon kadının yan etkileri açıldı. Son derece emniyetli ve etkili. Kadın cinsel kanserlerini yüzde 95’in üzerinde önleyen bir aşıdan bahsediyoruz. Türkiye’nin ulusal programına kız çocuklarından başlamak üzere alması çok önemli. Yaş sınırı 9’dan başlıyor 45’e kadar. 45’in üzerinde de klinik kararla yapılabiliyor. Kız ve erkek herkese yapılmasını öneriyoruz. Bu aşının ulusal programa alınmış olması kadın rahim altı kanserleri başta, erkek ağız-boğaz kanserlerini ve erkeklerin anal dediğimiz genital bölge kanserlerini önlüyor. Dolayısı ile çok maliyeti etkin ve insanın konforlu yaşamı için çok önemli bir aşıdan söz etmiş oluyoruz” dedi.Küresel iklim değişikliğinin yeni veya eski hastalıkları konusunda etkisini hakkında da bilgi veren Şenol, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230426/tuik-turkiyede-beklenen-yasam-suresi-azaldi-1070202797.html

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esin şenol, aşı, respiratuar sinsisyal virüs (rsv), ömür