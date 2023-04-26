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TÜİK: Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
TÜİK: Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı
Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 yılları itibarıyla, ortalama 77.7 yıl olarak hesaplandı. 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T11:23+0300
2023-04-26T11:23+0300
yaşam
türkiye istatistik kurumu (tüik)
yaşam
ölüm
nüfus
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021’ istatistiklerini açıkladı.TÜİK'in haber bültenindeki bilgiler, 2019-2021 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplandı. Ülke içinde ikamet eden yabancı uyruklu nüfus, kapsam dışı bırakıldı. Bu çerçevede, uluslararası göç etkisinden arındırılmış bir nüfus yapısı da oluşturulmuş oldu.Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 2018-2020'de 78.3 yıl iken, 2019-2021'de 77.7 yıla düştü.Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıla, kadınlarda 80.5 yıla indi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63.6 yıl olurken, bu süre erkekler için 61 yıl, kadınlar için 66.4 yıl olarak belirlendi.Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46.5 yıl, kadınlarda 51.6 yıl olarak tespit edildi. Bu kapsamda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5.1 yıl olarak hesaplandı.Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29.9 yıl, bu süre erkeklerde 27.6 yıl, kadınlarda 32.3 yıl olarak belirlendi.65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.3 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15.4 yıl, kadınlarda 18,9 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.5 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ istatistikleriÖte yandan TÜİK, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle ertelenen ‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ istatistiklerini de açıkladı.Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 2017-2019 döneminde 78.6 yıl iken, 2018-2020 döneminde 78.3 yıla düştü.Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75.6 yıla, kadınlarda 81.1 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama yaşam süresi 49.7 yıl olarak tespit edildi.Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.5 yıl olarak kaydedildi. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.5 yıl daha fazla yaşaması öngörüldü.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), yaşam, ölüm, nüfus
türkiye istatistik kurumu (tüik), yaşam, ölüm, nüfus

TÜİK: Türkiye'de beklenen yaşam süresi azaldı

11:23 26.04.2023
© AAİstanbul, Taksim, insanlar
İstanbul, Taksim, insanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2023
© AA
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Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, 2019-2021 yılları itibarıyla, ortalama 77.7 yıl olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Hayat Tabloları, 2018-2020 ve 2019-2021’ istatistiklerini açıkladı.
TÜİK'in haber bültenindeki bilgiler, 2019-2021 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplandı. Ülke içinde ikamet eden yabancı uyruklu nüfus, kapsam dışı bırakıldı. Bu çerçevede, uluslararası göç etkisinden arındırılmış bir nüfus yapısı da oluşturulmuş oldu.
Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 2018-2020'de 78.3 yıl iken, 2019-2021'de 77.7 yıla düştü.
Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75 yıla, kadınlarda 80.5 yıla indi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 63.6 yıl olurken, bu süre erkekler için 61 yıl, kadınlar için 66.4 yıl olarak belirlendi.
Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 46.5 yıl, kadınlarda 51.6 yıl olarak tespit edildi. Bu kapsamda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5.1 yıl olarak hesaplandı.
Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 29.9 yıl, bu süre erkeklerde 27.6 yıl, kadınlarda 32.3 yıl olarak belirlendi.
65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.3 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 15.4 yıl, kadınlarda 18,9 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.5 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ istatistikleri

Öte yandan TÜİK, istatistiklerin elde edildiği kurumların idari kayıtlarındaki çalışmaların tamamlanmaması nedeniyle ertelenen ‘Hayat Tabloları, 2018-2020’ istatistiklerini de açıkladı.
Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan ‘doğuşta beklenen yaşam süresi’ Türkiye'de 2017-2019 döneminde 78.6 yıl iken, 2018-2020 döneminde 78.3 yıla düştü.
Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75.6 yıla, kadınlarda 81.1 yıla geriledi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5.5 yıl oldu.
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.3 yıl olarak hesaplandı. Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama yaşam süresi 49.7 yıl olarak tespit edildi.
Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.5 yıl olarak kaydedildi. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.5 yıl daha fazla yaşaması öngörüldü.
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