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Uzmanından 'Uykusuzluk artış gösteriyor' uyarısı: Erişkin insanlar en az 7 saat uyumalı?
Uzmanından 'Uykusuzluk artış gösteriyor' uyarısı: Erişkin insanlar en az 7 saat uyumalı?
Sputnik Türkiye
Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara, "18 yaşından sonra erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı" dedi 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T11:31+0300
2024-03-09T11:33+0300
yaşam
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Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir, Topalkara kaliteli ve sağlıklı bir uyku için yapılması ve kaçınılması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.Hastaneden yapılan açıklamaya göre yeterli uyku uyuyamamak tüm bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan vücut, diğer tüm kronik ve otoimmün hastalıklara açık hale geliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara uykusuzluğun kronik bir hastalık olduğunu ve beynin, uykuda kendini temizleyebildiğini vurgulayarak, vücudun bir sirkadiyen ritmi olduğunu ve buna uyum sağlamanın bizi diğer hastalıklardan korunaklı hale getireceğini belirtti.'Erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı'Topalkara, hemen hemen tüm canlıların uyku siklüsüne sahip olduğunu belirterek, "Tüm canlıların uykuya ihtiyacı var. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesine 'sirkadiyen ritim' diyoruz. Vücudumuzun da kendi ritmi var. Güneş doğduğunda uyanmamız, hava karardığında uyumamız gerekir. Tüm hücrelerimiz ve genlerimiz bu ritme uygun şekilde çalışıyor" dedi ve şunları ekledi:'Beyin, uykuda kendini temizliyor'Topalkara, uyumanın beynin dinlenmesinde ve yenilenmesinde çok etkili rol oynadığını aktararak, "Uyurken aslında beynimize dinlenmesi için bir fırsat veriyoruz. Gün içerisinde çok fazla olay yaşıyor ve çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların bir araya gelip derlenmesi, toplanması, düzenlenmesi uyku sırasında gerçekleşiyor. Uykusuz kaldığımız sürece beyin dinlenemiyor. Dinlenemediğinde uyku bozukluklarıyla başlayan süreç çeşitli rahatsızlıklarla devam ediyor. Uykusuzluk bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Uyku, insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Bu konu, sandığımızdan çok daha önemli" yorumunu yaptı.'Sağlıklı uyku için nelere dikkat edilmeli?Sağlıklı ve kaliteli uyku için kuralların açık olduğunun altını çizen Topalkara, "Yatak odasının karanlık ve serin olması lazım. Oda sıcaklığı, 21-22 derece geçmemeli ve tam karanlık olmalı. Gürültüden uzak, gerekiyorsa kulak tıkacı kullanmalıyız. Yemek yeme- içme işini yatmadan en az 3 saat öncesinde sonlandırmalıyız. Özellikle, alkollü içecekler uyku kalitenizi düşürecektir. Yatağınız ve kıyafetleriniz temiz, odanız ferah ve havalandırılmış olmalı. Kalın yorgan ve battaniye altında değil daha hafif tercihlerimiz olmalı. Nefes alış veriş ritmimizi bozmayacak şekilde örtünmeliyiz" açıklamalarında bulundu.Topalkara, Türk toplumunda, tüm yaş gruplarının yüzde 15-20'sinin uykusuzluk sorunu çektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:
https://sputniknews.com.tr/20240113/uyku-vakti-uzmani-o-saati-isaret-ederek-uyardi-en-tehlikeli-miktar-dedi-1079612680.html
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'sağlıklı uyku için nelere dikkat edilmeli? insan kaç saat uyumalı? en az kaç saat uyunmalı?
'sağlıklı uyku için nelere dikkat edilmeli? insan kaç saat uyumalı? en az kaç saat uyunmalı?

Uzmanından 'Uykusuzluk artış gösteriyor' uyarısı: Erişkin insanlar en az 7 saat uyumalı?

11:31 09.03.2024 (güncellendi: 11:33 09.03.2024)
© AAAlarm, uyku, uyumak
Alarm, uyku, uyumak - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© AA
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Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara, "18 yaşından sonra erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı" dedi
Güven Hastanesi Nöroloji Bölümünden Prof. Dr. Kamil Kadir, Topalkara kaliteli ve sağlıklı bir uyku için yapılması ve kaçınılması gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
Hastaneden yapılan açıklamaya göre yeterli uyku uyuyamamak tüm bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Bağışıklık sistemi zayıflayan vücut, diğer tüm kronik ve otoimmün hastalıklara açık hale geliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kamil Kadir Topalkara uykusuzluğun kronik bir hastalık olduğunu ve beynin, uykuda kendini temizleyebildiğini vurgulayarak, vücudun bir sirkadiyen ritmi olduğunu ve buna uyum sağlamanın bizi diğer hastalıklardan korunaklı hale getireceğini belirtti.

'Erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı'

Topalkara, hemen hemen tüm canlıların uyku siklüsüne sahip olduğunu belirterek, "Tüm canlıların uykuya ihtiyacı var. Dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesine 'sirkadiyen ritim' diyoruz. Vücudumuzun da kendi ritmi var. Güneş doğduğunda uyanmamız, hava karardığında uyumamız gerekir. Tüm hücrelerimiz ve genlerimiz bu ritme uygun şekilde çalışıyor" dedi ve şunları ekledi:
"Bu ritme uymadığımız takdirde, haliyle sorunlar ortaya çıkıyor. Yeni doğan bebekler çok uzun saatler uyuyabilirken, 18 yaşından sonra erişkin insanlar en az 7 saat sağlıklı bir uyku uyumalı. Ortalama 7-8 saat uyunan uyku, bizi daha dinç ve zinde hissettiriyor."

'Beyin, uykuda kendini temizliyor'

Topalkara, uyumanın beynin dinlenmesinde ve yenilenmesinde çok etkili rol oynadığını aktararak, "Uyurken aslında beynimize dinlenmesi için bir fırsat veriyoruz. Gün içerisinde çok fazla olay yaşıyor ve çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. Bunların bir araya gelip derlenmesi, toplanması, düzenlenmesi uyku sırasında gerçekleşiyor. Uykusuz kaldığımız sürece beyin dinlenemiyor. Dinlenemediğinde uyku bozukluklarıyla başlayan süreç çeşitli rahatsızlıklarla devam ediyor. Uykusuzluk bağışıklık sistemimizi zayıflatıyor. Uyku, insanın en temel ihtiyaçlarından biri. Bu konu, sandığımızdan çok daha önemli" yorumunu yaptı.

'Sağlıklı uyku için nelere dikkat edilmeli?

Sağlıklı ve kaliteli uyku için kuralların açık olduğunun altını çizen Topalkara, "Yatak odasının karanlık ve serin olması lazım. Oda sıcaklığı, 21-22 derece geçmemeli ve tam karanlık olmalı. Gürültüden uzak, gerekiyorsa kulak tıkacı kullanmalıyız. Yemek yeme- içme işini yatmadan en az 3 saat öncesinde sonlandırmalıyız. Özellikle, alkollü içecekler uyku kalitenizi düşürecektir. Yatağınız ve kıyafetleriniz temiz, odanız ferah ve havalandırılmış olmalı. Kalın yorgan ve battaniye altında değil daha hafif tercihlerimiz olmalı. Nefes alış veriş ritmimizi bozmayacak şekilde örtünmeliyiz" açıklamalarında bulundu.
Topalkara, Türk toplumunda, tüm yaş gruplarının yüzde 15-20'sinin uykusuzluk sorunu çektiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle tamamladı:
"Sadece yaşlı yaş gruplarında bu oran yüzde 40-50 civarında. 65-70 yaşlarından itibaren oran açık şekilde yükseliyor. Gece horlama ve uyku apnesi de uykusuzluk nedenlerinden biri. Kişinin, eğer bu sorunları varsa kaliteli ve kesintisiz bir uyku uyuyamıyor demektir. Huzursuz bacak sendromu olan bireylerin genelinde uykusuzluk problemini görüyoruz. Eğer bu tip rahatsızlıklara ilişkin şikayetleriniz varsa, vakit kaybetmeden uzman hekimlere başvurmalısınız. Hiçbir canlı, uykusuz yaşayamıyor ve emin olun en çok uykuya ihtiyaç duyuyoruz. Sağlıklı ve kaliteli bir uyku, tüm hayat kalitenizi yükseltecektir."
Dünya Uyku Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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