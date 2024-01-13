https://sputniknews.com.tr/20240113/uyku-vakti-uzmani-o-saati-isaret-ederek-uyardi-en-tehlikeli-miktar-dedi-1079612680.html

Uyku vakti: Uzmanı o saati işaret ederek uyardı, 'En tehlikeli miktar...' dedi

Uyku vakti: Uzmanı o saati işaret ederek uyardı, 'En tehlikeli miktar...' dedi

Çalışmalarında uykunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan, California Üniversitesi, İnsan Uyku Bilimleri Merkezi kurucu direktörü, Profesör Matthew... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T21:15+0300

2024-01-13T21:15+0300

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Uykunun son derece gerekli olduğu ve insanın ömrünü büyük bir bölümünü uykuya ayırması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Araştırmalara göre insanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirebilir ve yeterince uyumanın sağlık açısından faydaları göz ardı edilemez.Yeterince uyumamak, uzun vadede zihinsel ve fiziksel sağlığınızı riske atabilir, çünkü bu durumda vücudunuz, düzgün bir şekilde yenilenemez. Ne kadar uyumanız gerektiğine gelince; bu biraz yaşınıza ve diğer bazı faktörlere bağlıdır.Ne kadar uyumalıyız?Ne kadar gençseniz o kadar fazla uykuya ihtiyacınız vardır ve sağlıklı bir yetişkinin tamamen şarj olabilmesi için gecede yaklaşık 7 ila 9 saat uyku gereklidir. Uzmanlara göre ideal süre 8 saattir.Uyku konusunda önemli bilimsel çalışmaların altında imzası bulunan Profesör Matthew Walker, "6 saatin son derece tehlikeli bir miktar olduğunu" özellikle belirtiyor.California Berkeley Üniversitesi'nde sinir bilimi ve psikoloji profesörü olan Walker bunu şu şekilde açıklıyor:Matthew Walker kimdir?İngiliz bilim insanı Matthew Walker, California Üniversitesi, Berkeley'de nöroloji ve psikoloji profesörüdür. Akademik olarak, uykunun insan sağlığına etkilerine odaklanmaktadır. Bu güne dek birçok bilimsel araştırmaya katkıda bulunan Walker'ın popüler bilim alanındaki ilk eseri Neden Uyuruz? (Why We Sleep, 2017) adlı çalışmadır.

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