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Uyku vakti: Uzmanı o saati işaret ederek uyardı, 'En tehlikeli miktar...' dedi
Uyku vakti: Uzmanı o saati işaret ederek uyardı, 'En tehlikeli miktar...' dedi
Çalışmalarında uykunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan, California Üniversitesi, İnsan Uyku Bilimleri Merkezi kurucu direktörü, Profesör Matthew... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
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Uykunun son derece gerekli olduğu ve insanın ömrünü büyük bir bölümünü uykuya ayırması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Araştırmalara göre insanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirebilir ve yeterince uyumanın sağlık açısından faydaları göz ardı edilemez.Yeterince uyumamak, uzun vadede zihinsel ve fiziksel sağlığınızı riske atabilir, çünkü bu durumda vücudunuz, düzgün bir şekilde yenilenemez. Ne kadar uyumanız gerektiğine gelince; bu biraz yaşınıza ve diğer bazı faktörlere bağlıdır.Ne kadar uyumalıyız?Ne kadar gençseniz o kadar fazla uykuya ihtiyacınız vardır ve sağlıklı bir yetişkinin tamamen şarj olabilmesi için gecede yaklaşık 7 ila 9 saat uyku gereklidir. Uzmanlara göre ideal süre 8 saattir.Uyku konusunda önemli bilimsel çalışmaların altında imzası bulunan Profesör Matthew Walker, "6 saatin son derece tehlikeli bir miktar olduğunu" özellikle belirtiyor.California Berkeley Üniversitesi'nde sinir bilimi ve psikoloji profesörü olan Walker bunu şu şekilde açıklıyor:Matthew Walker kimdir?İngiliz bilim insanı Matthew Walker, California Üniversitesi, Berkeley'de nöroloji ve psikoloji profesörüdür. Akademik olarak, uykunun insan sağlığına etkilerine odaklanmaktadır. Bu güne dek birçok bilimsel araştırmaya katkıda bulunan Walker'ın popüler bilim alanındaki ilk eseri Neden Uyuruz? (Why We Sleep, 2017) adlı çalışmadır.
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uyku saati hesaplama, uyku saati kaç olmalı, biyolojik uyku saati hesaplama, uyku döngüsü hesaplama, uyku döngüsü, ne kadar uyumalıyız, düzenli uyku, sağlıklı uyku saatleri, sağlıklı uyku kaç saat olmalı

Uyku vakti: Uzmanı o saati işaret ederek uyardı, 'En tehlikeli miktar...' dedi

21:15 13.01.2024 (güncellendi: 22:20 13.01.2024)
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Çalışmalarında uykunun insan sağlığı üzerindeki etkilerine odaklanan, California Üniversitesi, İnsan Uyku Bilimleri Merkezi kurucu direktörü, Profesör Matthew Walker, uykunun insan sağlığı üzerindeki etkileri konusunda önemli uyarılarda bulundu. Peki ne kadar uyumalıyız? Uyku hesaplama nasıl yapılır?
Uykunun son derece gerekli olduğu ve insanın ömrünü büyük bir bölümünü uykuya ayırması gerektiği herkes tarafından biliniyor. Araştırmalara göre insanlar, hayatlarının üçte birini uykuda geçirebilir ve yeterince uyumanın sağlık açısından faydaları göz ardı edilemez.
Yeterince uyumamak, uzun vadede zihinsel ve fiziksel sağlığınızı riske atabilir, çünkü bu durumda vücudunuz, düzgün bir şekilde yenilenemez. Ne kadar uyumanız gerektiğine gelince; bu biraz yaşınıza ve diğer bazı faktörlere bağlıdır.

Ne kadar uyumalıyız?

Ne kadar gençseniz o kadar fazla uykuya ihtiyacınız vardır ve sağlıklı bir yetişkinin tamamen şarj olabilmesi için gecede yaklaşık 7 ila 9 saat uyku gereklidir. Uzmanlara göre ideal süre 8 saattir.
Uyku konusunda önemli bilimsel çalışmaların altında imzası bulunan Profesör Matthew Walker, "6 saatin son derece tehlikeli bir miktar olduğunu" özellikle belirtiyor.
California Berkeley Üniversitesi'nde sinir bilimi ve psikoloji profesörü olan Walker bunu şu şekilde açıklıyor:
"6 saatle idare edebileceğinizi düşünseniz de sorun burada yatıyor. Pilleriniz tam olarak şarj olmuyor, fakat uyandığınızda muhtemelen yeterince iyi hissedeceğiniz için öyleymiş gibi davranma riskiniz var..."

Matthew Walker kimdir?

İngiliz bilim insanı Matthew Walker, California Üniversitesi, Berkeley'de nöroloji ve psikoloji profesörüdür. Akademik olarak, uykunun insan sağlığına etkilerine odaklanmaktadır. Bu güne dek birçok bilimsel araştırmaya katkıda bulunan Walker'ın popüler bilim alanındaki ilk eseri Neden Uyuruz? (Why We Sleep, 2017) adlı çalışmadır.
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