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Türkan Şoray: Kadına kalkan eller kırılsın
Türkan Şoray: Kadına kalkan eller kırılsın
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükçekmece'de sevenleriyle bir araya gelen Türkan Şoray, "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T00:40+0300
2024-03-09T00:40+0300
türkiye
8 mart dünya kadınlar günü
8 mart dünya kadınlar günü
türkan şoray
sinema
oyuncu
yerli oyuncu
müjdat gezen
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"Türk sinemasının sultanı" olarak gösterilen Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği programda sevenleriyle buluştu.Programın yönetimini üstlenen tarihçi, yazar Sacide Bolcan, Şoray'a olan hayranlığına dair, "50 yıldır bugünü bekliyordum, 1970'li yıllarda gazetede çıkan her fotoğrafınızı kesip duvarıma yapıştırırdım." dedi.Türkan Şoray ise konuşmasında kadına şiddete dikkati çekerek, "Her gün gazete okuyorum ama bu beni çok üzüyor. Çünkü hayatta çok kötü şeyler oluyor, her gün bir cinayet haberi oluyor" ifadelerini kullandı.'Hayatımda hiç itiraz etmeyen ben bazı şeylere itiraz ettim'Bugüne kadar oynadığı karakterler arasından en çok etkilendiği rolüne ilişkin de Şoray, şunları anlattı:'Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün'Usta sanatçı, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak yazdığı şiirini okudu ve "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün" ifadesini kullandı.Kadına şiddete önlem için eğitim seferberliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şoray, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizdeki tüm kadınlarımıza kutlu olsun, güzel mutlu yarınlar olsun" dedi.'Türkiye'de ilk defa kendi alnının teriyle kazandığı parayla ilkokul açan sanatçı Türkan Şoray'dır'Programa sürpriz olarak Müjdat Gezen de katıldı ve izleyicilere kısa bir selamlama konuşması yaptı.Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, Şoray'a ithafen yaptıkları Türkan Şoray Parkı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Usta oyuncu Türkan Şoray, bu sürprizlerin karşısında göz yaşlarını tutamadı.Akgün, Şoray'a hediyelerini takdim ederken yaşanan aksaklık sebebiyle hazırlamış olduğu plaket kırıldı.Plaketin üzerindeki kalp motifinin zarar görmemesine işaret eden Müjdat Gezen, "Türkan Şoray'a yakışan oldu, kalp kırılmadı. Türkan, çok güzel bir kadın, bir de kalbi çok güzel. Türkiye'de ilk defa kendi alnının teriyle kazandığı parayla ilkokul açan sanatçı Türkan Şoray'dır" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240201/turkan-soray-ile-alla-sigalova-46-yil-sonra-moskovada-bulusacak-1080276381.html
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8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, türkan şoray, sinema, oyuncu, yerli oyuncu, müjdat gezen
8 mart dünya kadınlar günü, 8 mart dünya kadınlar günü, türkan şoray, sinema, oyuncu, yerli oyuncu, müjdat gezen

Türkan Şoray: Kadına kalkan eller kırılsın

00:40 09.03.2024
© ŞABAN TEKTAŞ-Büyükçekmece Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir program düzenlendi. Programda konuşma yapan Yeşilçam Sultanı Türkan Şoray
Büyükçekmece Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle bir program düzenlendi. Programda konuşma yapan Yeşilçam Sultanı Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© ŞABAN TEKTAŞ-
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İstanbul Büyükçekmece'de sevenleriyle bir araya gelen Türkan Şoray, "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün" ifadesini kullandı.
"Türk sinemasının sultanı" olarak gösterilen Türkan Şoray, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Büyükçekmece Belediyesinin düzenlediği programda sevenleriyle buluştu.
Programın yönetimini üstlenen tarihçi, yazar Sacide Bolcan, Şoray'a olan hayranlığına dair, "50 yıldır bugünü bekliyordum, 1970'li yıllarda gazetede çıkan her fotoğrafınızı kesip duvarıma yapıştırırdım." dedi.
Türkan Şoray ise konuşmasında kadına şiddete dikkati çekerek, "Her gün gazete okuyorum ama bu beni çok üzüyor. Çünkü hayatta çok kötü şeyler oluyor, her gün bir cinayet haberi oluyor" ifadelerini kullandı.

'Hayatımda hiç itiraz etmeyen ben bazı şeylere itiraz ettim'

Bugüne kadar oynadığı karakterler arasından en çok etkilendiği rolüne ilişkin de Şoray, şunları anlattı:
"İlk sinemaya girdiğim yıllarda daha çok genç kız rolleriydi. Çok enteresan, kendimi keşfetmeye başladıkça kadınları canlandırmamda farklılıklar oldu. Rol seçerken daha gerçekçi kadınları seçmeye çalıştım. O yıllarda genç bir kadın olarak bazı konularda itiraz etmiyordum, birçok şeyi kabulleniyordum. Hayatımın bir kısmı öyle geçti. Sonra kadın haklarının gündemde olması, kadın derneklerinin yoğun çabaları, konuşulanlar falan 'ben de bunları yapabilirim' duyguları başladı. Hayatımda hiç itiraz etmeyen ben bazı şeylere itiraz ettim. 'Hayır' demeyi başardım. Kendi hayallerimi gerçekleştirmeyi ön plana aldım."

'Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün'

Usta sanatçı, Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak yazdığı şiirini okudu ve "Kadına kalkan eller kırılsın. İnsan annesine, çocuğuna kıyar mı? Kadınlara kıymayın, çiçekler her mevsim açsın, kadınlar hep gülsün" ifadesini kullandı.
Kadına şiddete önlem için eğitim seferberliği gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Şoray, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülkemizdeki tüm kadınlarımıza kutlu olsun, güzel mutlu yarınlar olsun" dedi.

'Türkiye'de ilk defa kendi alnının teriyle kazandığı parayla ilkokul açan sanatçı Türkan Şoray'dır'

Programa sürpriz olarak Müjdat Gezen de katıldı ve izleyicilere kısa bir selamlama konuşması yaptı.
Ayrıca Büyükçekmece Belediyesi Başkanı Hasan Akgün, Şoray'a ithafen yaptıkları Türkan Şoray Parkı'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Usta oyuncu Türkan Şoray, bu sürprizlerin karşısında göz yaşlarını tutamadı.
Akgün, Şoray'a hediyelerini takdim ederken yaşanan aksaklık sebebiyle hazırlamış olduğu plaket kırıldı.
Plaketin üzerindeki kalp motifinin zarar görmemesine işaret eden Müjdat Gezen, "Türkan Şoray'a yakışan oldu, kalp kırılmadı. Türkan, çok güzel bir kadın, bir de kalbi çok güzel. Türkiye'de ilk defa kendi alnının teriyle kazandığı parayla ilkokul açan sanatçı Türkan Şoray'dır" diye konuştu.
Türkan Şoray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2024
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