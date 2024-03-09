https://sputniknews.com.tr/20240309/tesk-genel-baskani-palandoken-ramazanda-artan-alisverisler-israfa-yol-acmasin-1081534204.html
TESK Genel Başkanı Palandöken: Ramazan'da artan alışverişler israfa yol açmasın
TESK Genel Başkanı Palandöken: Ramazan'da artan alışverişler israfa yol açmasın
Sputnik Türkiye
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T10:56+0300
2024-03-09T10:56+0300
2024-03-09T11:11+0300
türkiye
israf
ramazan
tesk
türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)
bendevi palandöken
ekmek
pide
ramazan pidesi
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.Palandöken, “Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız” dedi.'Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor'“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor” diyen Palandöken, “Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor” ifadelerini kullandı.‘Vatandaşlarımız hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli’Hayat pahalığını hatırlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.‘Ramazan’da ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor'Ramazan ayında en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini söyleyen Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20230624/tarim-ve-orman-bakanligi-pide-ve-lahmacundan-numune-alinmayacagi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1072810350.html
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israf, ramazan, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekmek, pide, ramazan pidesi
israf, ramazan, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekmek, pide, ramazan pidesi
TESK Genel Başkanı Palandöken: Ramazan'da artan alışverişler israfa yol açmasın
10:56 09.03.2024 (güncellendi: 11:11 09.03.2024)
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor" dedi.
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.
Palandöken, “Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız” dedi.
'Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor'
“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor” diyen Palandöken, “Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor” ifadelerini kullandı.
‘Vatandaşlarımız hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli’
Hayat pahalığını hatırlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.
‘Ramazan’da ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor'
Ramazan ayında en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini söyleyen Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Ülkemizde her gün 6 milyon ekmeğin çöpe gitmesi kabul edilemez bir gerçekken özellikle Ramazan ayında ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Çünkü vatandaşlarımız oruçken ekmeği ve pideyi sıcak tüketmek isteyip iftara yakın saatte ihtiyacından fazla satın alıyor. Ancak Ramazan gibi ulvi bir ayda yardım etmenin ve paylaşmanın yolunun yalnızca satın almak değil, aldığımız ürünleri de en doğru şekilde tüketmek olduğunu unutmamalıyız. Bir ekmeği çöpe atmak, buğdayın tarlaya ekilmesinden ekmeğin sofralarımıza gelmesine kadar geçen tüm süreçlerdeki emeği de çöpe atmaktır. Bu yüzden vatandaşlarımız alışverişe giderken mümkün olduğunca evde alışveriş listesi yapmalı ve ihtiyaç fazlası ürün almamaya özen göstermeli."