https://sputniknews.com.tr/20240309/tesk-genel-baskani-palandoken-ramazanda-artan-alisverisler-israfa-yol-acmasin-1081534204.html

TESK Genel Başkanı Palandöken: Ramazan'da artan alışverişler israfa yol açmasın

TESK Genel Başkanı Palandöken: Ramazan'da artan alışverişler israfa yol açmasın

Sputnik Türkiye

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, israftan ne kadar kaçınılırsa fiyatların o kadar aşağı düşeceğini belirterek, "Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T10:56+0300

2024-03-09T10:56+0300

2024-03-09T11:11+0300

türkiye

israf

ramazan

tesk

türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk)

bendevi palandöken

ekmek

pide

ramazan pidesi

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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan ayında artan alışverişlerin israfa yol açmaması için vatandaşlara uyarıda bulundu.Palandöken, “Ülkemizde ne yazık ki her gün 6 milyon ekmek israf ediliyor. Gün boyu oruç tutup nefsimizi terbiye ederken bir lokma ekmek bulamayan insanların halinden anlamak için bu dönemde başta ekmek ve pide olmak üzere gıda israfından mümkün olduğunca kaçınmalıyız” dedi.'Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor'“Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’na göre ülkemizde yılda 26 milyon ton gıda israf ediliyor” diyen Palandöken, “Ülkemizdeki gıda israfının yüzde 42’si evlerde çöpe giden yiyeceklerden kaynaklanıyor. En çok çöpe atılan yiyeceklerin başında ise ekmek, unlu mamuller, sebze ve meyveler geliyor. Diğer aylarda yapılan gıda israfı Ramazan ayında maalesef ciddi boyutlara ulaşıyor. İsraf edilen gıdalarla birlikte nimetimiz, paramız ve emeğimiz de çöpe gitmiş oluyor” ifadelerini kullandı.‘Vatandaşlarımız hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli’Hayat pahalığını hatırlatan Palandöken, “Vatandaşlarımız bir yandan gıda ürünleri ile hayat pahalılığından dert yanarken diğer yandan bin bir emekle aldığı ürünleri israf etmemeli. Piyasada özellikle gıda ürünlerinde fırsatçıların fiyat artışı yaptığı bu dönemde israftan ne kadar kaçınırsak ürünlere talep düşünce fiyatlar da düşecektir” şeklinde konuştu.‘Ramazan’da ekmek ve pide israfı çok daha ciddi boyutlara ulaşıyor'Ramazan ayında en çok ekmek ve pidenin israf edildiğini söyleyen Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

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israf, ramazan, tesk, türkiye esnaf ve sanatkarları konfederasyonu (tesk), bendevi palandöken, ekmek, pide, ramazan pidesi