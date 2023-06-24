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https://sputniknews.com.tr/20230624/tarim-ve-orman-bakanligi-pide-ve-lahmacundan-numune-alinmayacagi-haberleri-gercegi-yansitmiyor-1072810350.html
Tarım ve Orman Bakanlığı: Pide ve lahmacundan numune alınmayacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı: Pide ve lahmacundan numune alınmayacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlere analiz yapılmayacağı iddialarının gerçeği... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T01:59+0300
2023-06-24T01:59+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
pide
lahmacun
lahmacun
tüketici
tüketici
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Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik her türlü kontrollere devam edileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlıkça taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Açıklamada, Bakanlıkça yıllık numune alma denetim programına göre, toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alındığı belirtildi.Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık gibi bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınmasının zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:Açıklamada, söz konusu talimatın, toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönünde olduğu bildirildi.Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerine ve talep etmeleri durumunda tüketicilere bildirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi kullanıldı.
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tarım ve orman bakanlığı, pide, lahmacun, lahmacun, tüketici, tüketici
tarım ve orman bakanlığı, pide, lahmacun, lahmacun, tüketici, tüketici

Tarım ve Orman Bakanlığı: Pide ve lahmacundan numune alınmayacağı haberleri gerçeği yansıtmıyor

01:59 24.06.2023
© İHALahmacun
Lahmacun - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, pide, lahmacun ve börek gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlere analiz yapılmayacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik her türlü kontrollere devam edileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın ve yayın kuruluşlarında, Bakanlıkça taşraya gönderilen talimata göre pide, börek, lahmacun gibi ürünlerden artık numune alınmayacağı ve bu ürünlerde hiçbir analiz yapılmayacağı şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.
Açıklamada, Bakanlıkça yıllık numune alma denetim programına göre, toplu tüketim yerlerinde hem yemek harcından hem de son üründen numune alındığı belirtildi.
Ancak henüz son ürün haline getirilmemiş ve hazırlanmasında sebze, kırmızı et, kanatlı eti, balık gibi bileşenler kullanılabilen pide, börek, lahmacun gibi ürünlerin harçlarından numune alınmasının zaman zaman yanlış değerlendirmelere sebep olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Pide, lahmacun, börek gibi ürünler et ürünleri kapsamında değil yemek kategorisinde yer alan ürünlerdir. Bu ürünlere bitkisel (sebze, meyve) ve hayvansal (kırmızı et, kanatlı eti, balık vb.) bileşenler katılabilmektedir. Hatta tüketici taleplerine göre farklı bileşenler de kullanılabilmektedir. Bu nedenle henüz hazırlık aşamasında olan bir gıda için değerlendirme yapmak yanlış uygulamalara neden olabilmektedir."
Açıklamada, söz konusu talimatın, toplu tüketim yerlerinde pide, lahmacun, börek gibi ürünlerin harcında kanatlı eti hariç tek tırnaklı ve domuz eti aranmasına dair kontrollere devam edilmesi, son üründe ise tek tırnaklı ve domuz eti dahil tüm kontrollerin yapılması yönünde olduğu bildirildi.
Toplu tüketim yerlerinde tüketicilere sunulan her türlü gıda maddelerinin bileşenlerinin kontrol görevlilerine ve talep etmeleri durumunda tüketicilere bildirilmesinin zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, "Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik Bakanlığımızca her türlü kontroller aksatılmadan devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadesi kullanıldı.
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