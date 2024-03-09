https://sputniknews.com.tr/20240309/sinan-ogandan-iyi-parti-adayina-destek-cagrisi-1081544795.html

Sinan Oğan'dan İYİ Parti adayına destek çağrısı

Sinan Oğan'dan İYİ Parti adayına destek çağrısı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ATA İttifakı'nın adayı olan Sinan Oğan, İYİ Parti'nin Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz için destek istedi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T17:37+0300

2024-03-09T17:37+0300

2024-03-09T17:37+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

sinan oğan

ata ittifakı

ümit özdağ

iyi parti

yerel seçimler

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Eski Cumhurbaşkanı Adayı ve Türkiye Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Genel Başkanı olan Sinan Oğan, İYİ Parti'nin Yozgat ilindeki Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz’a destek istedi. Sinan Oğan ziyaretinde geçmiş seçimler hakkında konuşarak "Türk milliyetçilerinin sadece yüzde 5.2’si cumhurbaşkanlığı seçiminde bir araya geldi. Yüzde 95’lik iki tane bloğu kendine muhtaç etti. İkisi de gelip kapımızı çaldılar, bizim şartlarımızı kabul ettiler ve biz öyle destek verdik. Hatta yetmedi Ümit (Özdağ) Bey de öbür tarafa giderek, CHP tarafını destekledi ve oradaki HDP'nin devre dışına çıkmasına vesile olduk. Onun için Türk milliyetçileri bir araya geldiğinde çok şey oluyor" diye konuştu.'Kimse altında bir şey aramasın'İYİ Parti Yerköy Seçim İrtibat Bürosu'na giden Oğan, "Memleketime geleceğim dedim, başka bir yere hiçbir yere gitmedim. Benim iki tane memleketim var, birisi Iğdır, birisi Yozgat. Önce Iğdır'a gittim. Sonra da Yozgat'a, Yerköy'e geldim" diyen Oğan, konuşmasında şunları söyledi:'Gelecekte bu ülkeyi yönetmeye talibiz'Konuşmasına devam eden Oğan, "Biz gelecekte Türk milliyetçileri bu ülkeyi yönetmeye talibiz ve ben inanıyorum ki siz sadece bir belediye başkanı değil, gelecekte de bu coğrafyadan çok güçlü bir devlet adamını burada seçmiş olacaksınız. İttifaklar kuruluyor, ittifaklar dağılıyor. Ancak değişmeyen bir şey var ki vatandaşın gönlünde taht kuran bir belediye başkanı aynı zamanda bir liderdir, yerel liderdir. Halkın gönlünde taht kurmuşsanız o zaman ittifakların çok daha ötesinde bir sevgiye, bir liyakate erişmiş oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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31 mart yerel seçimleri, sinan oğan, ata ittifakı, ümit özdağ, iyi parti, yerel seçimler