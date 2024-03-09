https://sputniknews.com.tr/20240309/silahlar-durmuyor-yeni-refah-partisinin-secim-aracina-ates-acildi--1081548327.html

Silahlar durmuyor: Yeni Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı

Silahlar durmuyor: Yeni Refah Partisi'nin seçim aracına ateş açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı gerçekleştirdi. Aktarılan bilgilere göre saldırıda kimse yaralanmadı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T21:51+0300

2024-03-09T21:51+0300

2024-03-09T21:51+0300

politika

yeniden refah partisi

istanbul

arnavutköy

silahlı saldırı

seçim

yerel seçim

31 mart yerel seçimleri

31 mart seçimleri

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Bugün saat 17'de Arnavutköy'de Yeniden Refah Partisi'nin seçim aracına silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla 3 el ateş edildiği belirtilirken, kurşunlardan birinin şoför tarafında bulunan cama isabet etmesine rağmen herhangi bir yaralı olmadığı açıklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yeniden Refah'ın Belediye Başkan Adayı İlbey: Mücadelemize devam edeceğizYeniden Refah Partisi'nin Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Abdurrezzak İlbey konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görmüş olduğunuz az ilerideki irtibat büromuzda arkadaşlarımız çalışıyorlardı, bir hazırlık içerisindeydiler. Burada da araçlarımızı normal rutin park etmişlerdi. Şoför arkadaşımız koltukta oturuyordu. 3 el ateş edildi. O esnada ön cam çatlamış. Tabi biz açıkçası şudur budur, şu parti yaptı diyemiyoruz. Ancak bunu kabul etmediğimizi, adil bir seçim yarışı olması gerektiğini vurguluyoruz. Böylesi bir saldırıyı seçim zamanı kabul etmediğimizi, reddettiğimizi, şiddetle kınadığımızı söylemek istiyorum." dedi.İlbey sözlerini şöyle sürdürdü:'Çok çirkin bir olay' Saldırı sırasında araçta oturan şoför Levent Selçuk, olayın seçim koordinasyon merkezi açılışı için beklediği sırada gerçekleştiğini belirterek, "Gün içinde seçim dolayısıyla dolaşıyorduk. Başkanımızdan anons geldi. Açılış için bu bölgeye geldik. Namaz saati oldu. Arabanın içindeydim. Önce bir sol tarafa doğru silah sesi geldi. Sonra ön cama doğru geldi, ne olduğunu anlayana kadar sol cama benim bulunduğum tarafa doğru bir mermi daha geldi. İndim, karşı bölgeden bir kişinin kaçtığını gördüm. Tabi tam seçemedim. Tabii ki bu çok çirkin bir olay. Yazıktır, hepimiz insanız kınıyoruz. Böyle şeylerin olmaması gerekiyor. 3 el sıktı yan tarafa, ön tarafa ve benim olduğum şoför mahaline doğru ateş edildi. Hatta cam kırılınca bana da camlar geldi ama Allah'tan kurtardık, bir şey olmadı" ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240307/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-her-yerde-kendimiz-kazanmak-icin-secime-giriyoruz-1081490568.html

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yeniden refah partisi, istanbul, arnavutköy, silahlı saldırı, seçim, yerel seçim, 31 mart yerel seçimleri, 31 mart seçimleri