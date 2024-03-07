https://sputniknews.com.tr/20240307/yeniden-refah-partisi-genel-baskani-erbakan-her-yerde-kendimiz-kazanmak-icin-secime-giriyoruz-1081490568.html
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yeniden Refah Partisi'nin seçime birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirterek her yerde... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T18:34+0300
2024-03-07T18:34+0300
2024-03-07T18:34+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
yeniden refah partisi
fatih erbakan
2024 yerel seçimleri
yerel seçimler 2024
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il binasında basın açıklamasında bulundu. Erbakan konuşmasında, "Yeniden Refah Partisi, birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz" cümlelerini kaydetti.Diğer tüm partilerde böyle olduğunu belirten Erbakan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım olmadığının altını çizen Erbakan, ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak üzere seçimlere girdiklerini vurguladı.
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yeniden refah partisi, fatih erbakan, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, ak parti, dem parti, iyi parti, chp, ekrem imamoğlu
yeniden refah partisi, fatih erbakan, 2024 yerel seçimleri, yerel seçimler 2024, ak parti, dem parti, iyi parti, chp, ekrem imamoğlu
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Yeniden Refah Partisi'nin seçime birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirterek her yerde kazanmak için seçime girdiklerini dile getirdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Gaziantep il binasında basın açıklamasında bulundu.
Erbakan konuşmasında, "Yeniden Refah Partisi, birilerine kazandırmak veya kaybettirmek için seçime girmiyor. Her yerde kendimiz kazanmak için seçime giriyoruz" cümlelerini kaydetti.
Diğer tüm partilerde böyle olduğunu belirten Erbakan konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Bu mantıkla giderseniz; o zaman İstanbul'da DEM Parti, AK Parti'ye kazandırmak için seçime giriyor. Çünkü DEM Parti'nin alacağı oylar, İmamoğlu'ndan gidecek. Eğer öyleyse DEM Parti, seçime girmesin mi? Eğer girerse AK Parti'ye kazandıracak. Aynı durum İYİ Parti için de söz konusu. O zaman daha önce de belirttiğim gibi seçimlerden önce bir kurum anket yapsın. En yüksek oy alan 2 partiyi belirlesin ve seçime onlar girsin. Çünkü onların dışındaki herkes birine kazandırmak için yola çıkacak. Böyle demokrasi olur mu? Böyle seçim olur mu? Seçime girme hakkı olan her parti, istediği seçim bölgesinden seçime girer.
Böyle bir yaklaşım partilere ve seçmene karşı uygun bir yaklaşım olmadığının altını çizen Erbakan, ahlaklı belediyeciliği yeniden hakim kılmak üzere seçimlere girdiklerini vurguladı.