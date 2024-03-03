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Fatih Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız
Fatih Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız
Sputnik Türkiye
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 1994'teki tarihi... 03.03.2024, Sputnik Türkiye
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Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İBB başkan adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada,1 Nisan itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.Partilerinin üye sayısının 31 Mart'a kadar 500 bini geçeceğini ve seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3'üncü partisi olarak gireceklerini ifade eden Erbakan, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 1994'teki tarihi zaferimizden 30 yıl sonra 2024'te bir tarihi zafer yaşayacağız. 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimizin yerel yönetimlerde iktidar olması 2 açıdan çok önemlidir. İlk olarak, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin yeniden buluşması ve rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilikten usanan milletimizi kurtaracağız. İkinci önemi ise 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimizin oy patlamasıyla 2028'de Yeniden Refah'ın iktidarının yolunu açacak ve oradan geliyor" dedi.Erbakan, önce yerelden adil düzeni uygulamaya başlayacaklarını ve 1 Nisan'dan itibaren asgari ücretle çalışan belediye çalışanlarının maaşını 25 bin lira yapacaklarını kaydederek, ahlaklı belediyecilik dönemini İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, İstanbul'un ilçe belediyelerinde ve tüm Türkiye'deki belediyelerde hep birlikte başlatacaklarını, aziz milletin derdine milli görüşle, Yeniden Refah Partisiyle derman olacaklarını dile getirdi.Konuşmaların ardından partinin İBB adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.Buna göre, Adalar'da Faruk İlerisoy, Arnavutköy'de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir'de Bülent Tüylü, Avcılar'da Mustafa Demirci, Bağcılar'da Faruk Bağcı, Bahçelievler'de Metin Türk, Bakırköy'de Salih Doğan, Başakşehir'de Kadir Karaca, Bayrampaşa'da Hakan Arabacı, Beşiktaş'ta Osman Toprak, Beykoz'da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü'nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu'nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece'de Yücel Sundur, Çatalca'da Ali Açıkgöz, Çekmeköy'de Yücel Evsen, Esenler'de Mahmut Okudan, Esenyurt'ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan'da Lokman Çelik, Fatih'te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da Neşe Fazlıoğlu, Güngören'de İsa Çetin, Kadıköy'de Levent Metin, Kağıthane'de Burhan Asaf Şafak, Kartal'da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece'de Mehmet Yavan, Maltepe'de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe'de Cemil Cebir, Sarıyer'de İsmet Temel, Şile'de Necmettin Deniz, Silivri'de Ömer Hakverdi, Şişli'de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli'de Ömer Urgun, Sultangazi'de Yasin Kul, Tuzla'da İbrahim Gökay, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar'da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu'nda da Gökhan Kasap seçimde yarışacak.
https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html
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fahrettin koca, istanbul
fahrettin koca, istanbul

Fatih Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız

21:52 03.03.2024
© AA / Didem MenteFatih Erbakan
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
© AA / Didem Mente
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 1994'teki tarihi zaferimizden 30 yıl sonra 2024'te bir tarihi zafer yaşayacağız" dedi.
Yeniden Refah Partisi, İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımını yaptı.
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İstanbul İl Başkanı Mustafa Doğan, İBB başkan adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları katıldı.
Fatih Erbakan, burada yaptığı konuşmada,1 Nisan itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesinde ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacaklarını söyledi.
Partilerinin üye sayısının 31 Mart'a kadar 500 bini geçeceğini ve seçimlere üye sayısı bakımından Türkiye’nin en büyük 3'üncü partisi olarak gireceklerini ifade eden Erbakan, "Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak 31 Mart'ta sandıkları patlatacağız. 1994'teki tarihi zaferimizden 30 yıl sonra 2024'te bir tarihi zafer yaşayacağız. 31 Mart'ta Yeniden Refah Partimizin yerel yönetimlerde iktidar olması 2 açıdan çok önemlidir. İlk olarak, ahlaklı ve milli görüş belediyeciliğiyle milletimizin yeniden buluşması ve rantçı, örgütçü, heykelci belediyecilikten usanan milletimizi kurtaracağız. İkinci önemi ise 31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partimizin oy patlamasıyla 2028'de Yeniden Refah'ın iktidarının yolunu açacak ve oradan geliyor" dedi.
Erbakan, önce yerelden adil düzeni uygulamaya başlayacaklarını ve 1 Nisan'dan itibaren asgari ücretle çalışan belediye çalışanlarının maaşını 25 bin lira yapacaklarını kaydederek, ahlaklı belediyecilik dönemini İstanbul Büyükşehir Belediyesinde, İstanbul'un ilçe belediyelerinde ve tüm Türkiye'deki belediyelerde hep birlikte başlatacaklarını, aziz milletin derdine milli görüşle, Yeniden Refah Partisiyle derman olacaklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından partinin İBB adayı Mehmet Altınöz ve ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.
Buna göre, Adalar'da Faruk İlerisoy, Arnavutköy'de Abdülrezzak İlbeyi, Ataşehir'de Bülent Tüylü, Avcılar'da Mustafa Demirci, Bağcılar'da Faruk Bağcı, Bahçelievler'de Metin Türk, Bakırköy'de Salih Doğan, Başakşehir'de Kadir Karaca, Bayrampaşa'da Hakan Arabacı, Beşiktaş'ta Osman Toprak, Beykoz'da Mustafa Kazım Alpay, Beylikdüzü'nde Vehbi Orakcı, Beyoğlu'nda Zeynel Özmen, Büyükçekmece'de Yücel Sundur, Çatalca'da Ali Açıkgöz, Çekmeköy'de Yücel Evsen, Esenler'de Mahmut Okudan, Esenyurt'ta Ahmet Fatih Hatunoğlu, Eyüpsultan'da Lokman Çelik, Fatih'te Halit Özkarataşlıoğlu, Gaziosmanpaşa'da Neşe Fazlıoğlu, Güngören'de İsa Çetin, Kadıköy'de Levent Metin, Kağıthane'de Burhan Asaf Şafak, Kartal'da Nevzat Şavluk, Küçükçekmece'de Mehmet Yavan, Maltepe'de Küçükağa Hacıefendioğlu, Pendik'te Fahrettin Karakurt, Sancaktepe'de Cemil Cebir, Sarıyer'de İsmet Temel, Şile'de Necmettin Deniz, Silivri'de Ömer Hakverdi, Şişli'de Gülşen Kılınçer, Sultanbeyli'de Ömer Urgun, Sultangazi'de Yasin Kul, Tuzla'da İbrahim Gökay, Ümraniye'de Orçun Şekercioğlu, Üsküdar'da Turgut Sadıkoğlu ve Zeytinburnu'nda da Gökhan Kasap seçimde yarışacak.
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