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Rus BM Misyonu’ndan Alman subaylara tepki
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Çin: Çok kutuplu bir dünyadan yanayız
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NATO içinde ihtilaf tekrar alevlendi
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Türkiye neyi takip etti?
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ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
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Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
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ABD basını: Dönüm noktası oldu
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Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
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AFD milletvekili: İfşa, güvenliğimize zarar veriyor
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Alman televizyonundan çocuklar için “Ukrayna için Taurus yok” videosu
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Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
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Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
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Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
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Ukraynalı uzman: Generaller Macron’a engel oldu
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Kremlin: Ukrayna’da doğrudan yer aldıklarının kanıt
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Tucker Carlson: ABD’yi Roma’nın akıbeti bekliyor
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Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
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Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
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Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
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Eski Pentagon çalışanı: ABD, Zelenskiy’i tahliye edebilir
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Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
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Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
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Lübnanlı uzman: Batı, Rusya’ya ciddi zarar vermedi ve veremeyecek
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Fransız politikacı: NATO’nun yalancılığını kanıtladı
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İngiltere, ifşaya rağmen ısrar etti
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ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
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Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
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ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
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AFRICOM Komutanı Langley: Rusya, ABD’yi bastırdı
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ABD basını, Almanya ile NATO arasındaki gerginliğe dikkat çekti
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Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
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BRICS ödeme sisteminin ‘şifreleri’: Blok zinciri ve dijital para birimleri
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Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
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Alman basını: Askerlere göre ses kayıtları gerçek
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Blackwater kurucusunun Kırım açıklamasına Musk’tan destek