https://sputniknews.com.tr/20240309/secil-erzan-davasinda-ara-karar-1081531013.html

Seçil Erzan davasında ara karar

Seçil Erzan davasında ara karar

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen, 2'si tutuklu 7 sanığın yargılandığı dolandırıcılık davasında ara karar açıklandı. aralarında Arda Turan... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T01:05+0300

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türkiye

seçil erzan

dava

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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi. Mahkeme ara kararında, Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep'e talimat yazılmasına ve bazı banka üst düzey çalışanlarının duruşmada hazır edilmesi için yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 24 Mayıs tarihine erteledi.

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seçil erzan, dava