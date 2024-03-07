https://sputniknews.com.tr/20240307/arda-muslera-selcuk-ve-emre-icin-son-sans-secil-erzan-davasinda-zorla-getirme-karari-cikacak-1081465543.html

Arda, Muslera, Selçuk ve Emre için son şans: Seçil Erzan davasında zorla getirme kararı çıkacak

Arda, Muslera, Selçuk ve Emre için son şans: Seçil Erzan davasında zorla getirme kararı çıkacak

Sputnik Türkiye

Hayali fon yaratarak futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve 'Ponzi Seçil' olarak bilinen Seçil Erzan yarın tekrar hakim karşısına çıkacak. 3... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T08:51+0300

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2024-03-07T08:52+0300

türkiye

mahkeme

arda turan

fernando muslera

emre belözoğlu

seçil erzan

dava

selçuk inan

fatih terim

fatih terim fonu

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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, yarın 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.Hürriyet'te yer alan habere göre; Yarın görülecek 4’üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek. Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.

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