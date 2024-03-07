https://sputniknews.com.tr/20240307/arda-muslera-selcuk-ve-emre-icin-son-sans-secil-erzan-davasinda-zorla-getirme-karari-cikacak-1081465543.html
Arda, Muslera, Selçuk ve Emre için son şans: Seçil Erzan davasında zorla getirme kararı çıkacak
Arda, Muslera, Selçuk ve Emre için son şans: Seçil Erzan davasında zorla getirme kararı çıkacak
Sputnik Türkiye
Hayali fon yaratarak futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve 'Ponzi Seçil' olarak bilinen Seçil Erzan yarın tekrar hakim karşısına çıkacak. 3... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T08:51+0300
2024-03-07T08:51+0300
2024-03-07T08:52+0300
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mahkeme
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fernando muslera
emre belözoğlu
seçil erzan
dava
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Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, yarın 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.Hürriyet'te yer alan habere göre; Yarın görülecek 4’üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek. Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/arda-gulerli-real-madridin-efsanevi-hocasi-carlo-ancelotti-krizi-5-yil-hapsi-isteniyor-1081464971.html
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Arda, Muslera, Selçuk ve Emre için son şans: Seçil Erzan davasında zorla getirme kararı çıkacak
08:51 07.03.2024 (güncellendi: 08:52 07.03.2024)
Hayali fon yaratarak futbolcuları ve iş insanlarını dolandırmakla suçlanan ve 'Ponzi Seçil' olarak bilinen Seçil Erzan yarın tekrar hakim karşısına çıkacak. 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak.
Spor dünyasının ünlü isimlerinin de arasında bulunduğu çok sayıda kişiyi ‘yüksek getirili fon’ vaadiyle milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan, yarın 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. Müşteki olarak ifadeye çağırılan Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera, dolandırıldıklarını, ne kadar para kaybettiklerini mahkeme heyetine anlatacak.
Hürriyet'te yer alan habere göre; Yarın görülecek 4’üncü duruşmada Seçil Erzan tarafından dolandırıldıklarını iddia eden Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve Fernando Muslera müşteki olarak dinlenecek.
Daha önce görülen 3 duruşmaya katılmayan Turan, Belözoğlu, İnan ve Muslera bu duruşmaya da gelmezse haklarında zorla getirme kararı çıkarılacak. Duruşmada haklarında zorla getirme kararı bulunan Çevik Çeviker, Selçuk Oğuztürk, Okan Turan, Nilgün Arabacı, Hakan Kıran ise tanık olarak dinlenecek.