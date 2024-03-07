https://sputniknews.com.tr/20240307/arda-gulerli-real-madridin-efsanevi-hocasi-carlo-ancelotti-krizi-5-yil-hapsi-isteniyor-1081464971.html

Arda Güler'li Real Madrid'de 'efsanevi hoca' Carlo Ancelotti krizi: 5 yıl hapsi isteniyor

Arda Güler'li Real Madrid'de 'efsanevi hoca' Carlo Ancelotti krizi: 5 yıl hapsi isteniyor

Sputnik Türkiye

Sakatlığı sonrası takımda beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid'in efsanevi Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin başı dertte... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T08:03+0300

2024-03-07T08:03+0300

2024-03-07T09:12+0300

spor

carlo ancelotti

real madrid

arda güler

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hapis cezası

hapis istemi

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Madrid Savcılığı, 2014 ve 2015 mali yıllarında İspanya Devlet Hazinesi'ni 1 milyon 62 bin 79 euro dolandırdığı gerekçesiyle Carlo Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti.Savcılığın iddialarına göre; Ancelotti, Real Madrid'in başında olduğu 2013-2015 yılları arasında, 2014 yılında 386 bin 361 Euro ve 2015 yılında ise 675 bin 718 Euro olmak üzere, toplamda 1 milyon euro üzerinde bir geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl ve 9 ay hapis cezası verilmesini istiyor.Relevo'da yer alan haberde, Ancelotti'nin, İspanya'da profesyonel işler için bulunduğunu ve Madrid'de ikamet ettiğini beyan etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde yalnızca Real Madrid'den aldığı maaşı gösterdiği, imaj haklarından elde edilen gelirleri ise beyan etmediği belirtiliyor. Savcılık, bu durumu vergi kaçırma olarak değerlendirerek Ancelotti'ye karşı iki ayrı suçlama yöneltti.4 Temmuz 2013'te Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ancelotti'nin, Real Madrid tarafından 25 Mayıs 2015'te görevden alınmasına karşın, 2015 yılının Ekim ayına kadar Madrid'in merkezinde bir ev kiralayarak İspanya'da kalmaya devam ettiği, böylelikle o yıl boyunca İspanya'nın, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin merkezi olarak kaldığı kaydedildi.Bu dava, Carlo Ancelotti'nin kariyeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek ve vergi kaçırma suçlamalarının spor dünyasındaki etkilerine dair geniş çapta bir tartışma başlatabilecek nitelikte.

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carlo ancelotti, real madrid, arda güler, futbol, dava, ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, ispanya