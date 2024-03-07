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Arda Güler'li Real Madrid'de 'efsanevi hoca' Carlo Ancelotti krizi: 5 yıl hapsi isteniyor
Arda Güler'li Real Madrid'de 'efsanevi hoca' Carlo Ancelotti krizi: 5 yıl hapsi isteniyor
Sputnik Türkiye
Sakatlığı sonrası takımda beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid'in efsanevi Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin başı dertte... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T08:03+0300
2024-03-07T09:12+0300
spor
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real madrid
arda güler
futbol
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hapis cezası
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Madrid Savcılığı, 2014 ve 2015 mali yıllarında İspanya Devlet Hazinesi'ni 1 milyon 62 bin 79 euro dolandırdığı gerekçesiyle Carlo Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti.Savcılığın iddialarına göre; Ancelotti, Real Madrid'in başında olduğu 2013-2015 yılları arasında, 2014 yılında 386 bin 361 Euro ve 2015 yılında ise 675 bin 718 Euro olmak üzere, toplamda 1 milyon euro üzerinde bir geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl ve 9 ay hapis cezası verilmesini istiyor.Relevo'da yer alan haberde, Ancelotti'nin, İspanya'da profesyonel işler için bulunduğunu ve Madrid'de ikamet ettiğini beyan etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde yalnızca Real Madrid'den aldığı maaşı gösterdiği, imaj haklarından elde edilen gelirleri ise beyan etmediği belirtiliyor. Savcılık, bu durumu vergi kaçırma olarak değerlendirerek Ancelotti'ye karşı iki ayrı suçlama yöneltti.4 Temmuz 2013'te Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ancelotti'nin, Real Madrid tarafından 25 Mayıs 2015'te görevden alınmasına karşın, 2015 yılının Ekim ayına kadar Madrid'in merkezinde bir ev kiralayarak İspanya'da kalmaya devam ettiği, böylelikle o yıl boyunca İspanya'nın, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin merkezi olarak kaldığı kaydedildi.Bu dava, Carlo Ancelotti'nin kariyeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek ve vergi kaçırma suçlamalarının spor dünyasındaki etkilerine dair geniş çapta bir tartışma başlatabilecek nitelikte.
https://sputniknews.com.tr/20240304/dedikodular-devam-ediyor-dev-italyan-takimi-arda-guleri-2-yilligina-kiralayacak-1081340785.html
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carlo ancelotti, real madrid, arda güler, futbol, dava, ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, ispanya
carlo ancelotti, real madrid, arda güler, futbol, dava, ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, ispanya

Arda Güler'li Real Madrid'de 'efsanevi hoca' Carlo Ancelotti krizi: 5 yıl hapsi isteniyor

08:03 07.03.2024 (güncellendi: 09:12 07.03.2024)
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILESCarlo Ancelotti
Carlo Ancelotti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / JAVIER SORIANO / FILES
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Sakatlığı sonrası takımda beklediği forma şansını bulamayan Arda Güler'in de oynadığı Real Madrid'in efsanevi Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin başı dertte. Madrid Savcılığı, vergi kaçakçılığı nedeniyle Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep ediyor.
Madrid Savcılığı, 2014 ve 2015 mali yıllarında İspanya Devlet Hazinesi'ni 1 milyon 62 bin 79 euro dolandırdığı gerekçesiyle Carlo Ancelotti için 4 yıl 9 ay hapis cezası talep etti.
Savcılığın iddialarına göre; Ancelotti, Real Madrid'in başında olduğu 2013-2015 yılları arasında, 2014 yılında 386 bin 361 Euro ve 2015 yılında ise 675 bin 718 Euro olmak üzere, toplamda 1 milyon euro üzerinde bir geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl ve 9 ay hapis cezası verilmesini istiyor.
Relevo'da yer alan haberde, Ancelotti'nin, İspanya'da profesyonel işler için bulunduğunu ve Madrid'de ikamet ettiğini beyan etmesine rağmen, vergi beyannamelerinde yalnızca Real Madrid'den aldığı maaşı gösterdiği, imaj haklarından elde edilen gelirleri ise beyan etmediği belirtiliyor. Savcılık, bu durumu vergi kaçırma olarak değerlendirerek Ancelotti'ye karşı iki ayrı suçlama yöneltti.
4 Temmuz 2013'te Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Ancelotti'nin, Real Madrid tarafından 25 Mayıs 2015'te görevden alınmasına karşın, 2015 yılının Ekim ayına kadar Madrid'in merkezinde bir ev kiralayarak İspanya'da kalmaya devam ettiği, böylelikle o yıl boyunca İspanya'nın, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin merkezi olarak kaldığı kaydedildi.
Bu dava, Carlo Ancelotti'nin kariyeri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilecek ve vergi kaçırma suçlamalarının spor dünyasındaki etkilerine dair geniş çapta bir tartışma başlatabilecek nitelikte.
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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