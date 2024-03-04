Dedikodular devam ediyor: 'Dev İtalyan takımı, Arda Güler'i kiralayacak'

Arda Güler'in Real Madrid'e uyum sağlaması hiç de kolay olmadı. Transferinden bu yana şansı pek yaver gitmedi, Valdebebas'a ayak bastığından beri sakatlıklarla uğraştı ve futbolcu hissine tekrar kavuşmak için tam 184 gün beklemek zorunda kaldı.

Ancelotti, Arandina'ya karşı Copa del Rey'deki ilk maçında Türk oyuncunun performansını şöyle değerlendirdi: "Güler iyi bir seviyede bir saat oynadı. Açıkçası, fiziksel olarak istenilen seviyede değil. Kalitesini gösterdi. İlk yarıda bunu gösterdi. Onunla sabırlı olmalıyız," Ancelotti'nin sözleriyle taraftarlar için heyecan verici bir tanışma oldu ve taraftarlar genç futbolcuya olan güvenlerini bir kez daha tazeledi.

Ancak İtalyan teknik adam, Arda'nın fiziksel olarak eksik olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini vurgularken, heyecanı biraz düşürmekten çekinmedi. Ve 50'den fazla gün geçmesine rağmen değişen bir şey yok.

Bu durum karşısında, kiralama fikri tekrar oyuncunun üzerinde dolaşmaya başladı, tıpkı transferinin duyurulduğu gün olduğu gibi. O gün, Türk yıldız Real Madrid'de başarı kazanmak için geldiğini ve herhangi bir kiralama seçeneğini düşünmediğini kesin bir şekilde belirtmişti. Fikir hala aynı... Ancak AC Milan'ın Brahim Díaz formülünü tekrarlamak istediği ve Arda'nın futbolundan faydalanmak istediği söyleniyor.