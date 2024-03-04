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Dedikodular devam ediyor: 'Dev İtalyan takımı, Arda Güler'i kiralayacak'
Dedikodular devam ediyor: 'Dev İtalyan takımı, Arda Güler'i kiralayacak'
Sputnik Türkiye
Futbol yorumlarıyla ilgi çeken İspanyol Gazetesi, Arda Güler'in Milan'a transfer olabileceğini yazdı. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
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Marca Gazetesi, Real Madrid'in genç fakat bir türlü şans bulamayan Türk yıldızı hakkında detaylı bir makale yayınladı. Makalede Arda Güler övülürken bir türlü istediği şansın bulunamadığından bahsediliyor. Ayrıca önemli bir kısım olarak, Güler'in Real Madrid'te süre bulamadığı için mutsuz olduğu ve İtalyan takımlarından Milan Teknik Direktörü Brahim Díaz'ın Güler'i satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğinden bahsediyor. Makalede Güler'den şöyle söz ediliyor:
https://sputniknews.com.tr/20240301/real-madrid-teknik-direktoru-ancelottiden-arda-guler-aciklamasi-sabirli-olmamiz-gerekiyor-1081272588.html
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milan, arda güler, real madrid, ac milan futbol takımı, italya, futbol

Dedikodular devam ediyor: 'Dev İtalyan takımı, Arda Güler'i kiralayacak'

11:15 04.03.2024 (güncellendi: 11:44 04.03.2024)
© AA / Federico TitoneArda Güler
Arda Güler - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© AA / Federico Titone
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Futbol yorumlarıyla ilgi çeken İspanyol Gazetesi, Arda Güler'in Milan'a transfer olabileceğini yazdı.
Marca Gazetesi, Real Madrid'in genç fakat bir türlü şans bulamayan Türk yıldızı hakkında detaylı bir makale yayınladı. Makalede Arda Güler övülürken bir türlü istediği şansın bulunamadığından bahsediliyor.
Ayrıca önemli bir kısım olarak, Güler'in Real Madrid'te süre bulamadığı için mutsuz olduğu ve İtalyan takımlarından Milan Teknik Direktörü Brahim Díaz'ın Güler'i satın alma opsiyonu ile kiralamak istediğinden bahsediyor.
Makalede Güler'den şöyle söz ediliyor:

Arda Güler'in Real Madrid'e uyum sağlaması hiç de kolay olmadı. Transferinden bu yana şansı pek yaver gitmedi, Valdebebas'a ayak bastığından beri sakatlıklarla uğraştı ve futbolcu hissine tekrar kavuşmak için tam 184 gün beklemek zorunda kaldı.

Ancelotti, Arandina'ya karşı Copa del Rey'deki ilk maçında Türk oyuncunun performansını şöyle değerlendirdi: "Güler iyi bir seviyede bir saat oynadı. Açıkçası, fiziksel olarak istenilen seviyede değil. Kalitesini gösterdi. İlk yarıda bunu gösterdi. Onunla sabırlı olmalıyız," Ancelotti'nin sözleriyle taraftarlar için heyecan verici bir tanışma oldu ve taraftarlar genç futbolcuya olan güvenlerini bir kez daha tazeledi.

Ancak İtalyan teknik adam, Arda'nın fiziksel olarak eksik olduğunu ve sabırlı olunması gerektiğini vurgularken, heyecanı biraz düşürmekten çekinmedi. Ve 50'den fazla gün geçmesine rağmen değişen bir şey yok.

Bu durum karşısında, kiralama fikri tekrar oyuncunun üzerinde dolaşmaya başladı, tıpkı transferinin duyurulduğu gün olduğu gibi. O gün, Türk yıldız Real Madrid'de başarı kazanmak için geldiğini ve herhangi bir kiralama seçeneğini düşünmediğini kesin bir şekilde belirtmişti. Fikir hala aynı... Ancak AC Milan'ın Brahim Díaz formülünü tekrarlamak istediği ve Arda'nın futbolundan faydalanmak istediği söyleniyor.

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 20. hafta mücadelesinde, Getafe ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenmanda, takım futbolcuları Arda Güler (solda) ve Francisco Garcia (sağda) de yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2024
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Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti'den Arda Güler açıklaması: 'Sabırlı olmamız gerekiyor'
1 Mart, 15:59
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