https://sputniknews.com.tr/20240309/rusyada-gece-41i-rostovda-47-iha-engellendi-1081531904.html

Rusya’da gece 41’i Rostov’da 47 İHA engellendi

Rusya’da gece 41’i Rostov’da 47 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rus hava savunma güçlerinin, geçtiğimiz gece 41’i ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde toplamda dört bölgede 47 insansız hava aracını (İHA) tespit ederek imha... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “9 Mart gece saatlerinde, Kiev rejiminin 47 adet uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.İHA’ların 41’i ülkenin güneyindeki Rostov bölgesinde, üçü Volgograd bölgesinde, ikisi Kursk bölgesinde ve biri Belgorod bölgesinde Rus hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek vuruldu.Rostov Valisi Vasiliy Golubev, gece saatlerinde Taganrog şehrine yoğun İHA saldırısının düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda ölenlerin olmadığını kaydeden Golubev, bir Acil Durumlar Bakanlığı çalışanının yaralandığını bildirdi.Kursk bölgesinde vurulan bir İHA’nın parçaları sağlık merkezinin üzerine düştü. Hastalar ve sağlık personeli tahliye edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagi-ve-796-iha-dusuruldu-1081525352.html

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rusya, rostov, rostov, iha, iha, iha, iha, insansız hava aracı (iha)