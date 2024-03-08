https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagi-ve-796-iha-dusuruldu-1081525352.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 796 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir haftada Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 796 İHA düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun son bir hafta içinde Ukrayna’daki askeri hedeflere 34 grup saldırı düzenlendiğini bildirdi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T19:47+0300

2024-03-08T19:47+0300

2024-03-08T19:47+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde 2-8 Mart dönemine ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada şu bilgiler yer aldı:Rusya Silahlı Kuvvetleri son bir hafta içinde Ukrayna'daki askeri hedeflere 34 füze ve insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdi.Kupyansk yönünde, Batı Askeri Grubu birimleri aktif eylemler sonucunda ön hatlardaki pozisyonunu iyileştirerek Kupyansk, Pesçanoye ve Berestovoye yerleşim bölgelerindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Rus birlikleri 540'tan fazla asker, 2 tank, 4 zırhlı muharebe aracı, 20 otomobil, 18 topçu sistemi ve bir Grad çoklu roketatar aracını imha etti.Donetsk yönünde, Güney Askeri Grubu birimleri daha avantajlı noktalar ele geçirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Bu yöndeki çatışmalarda bin 970’ten fazla Ukraynalı asker etkisiz hale getirilirken 11 tank yok edildi.Güney Donetsk yönünde, Doğu Askeri Grubu birlikleri ön hatlardaki pozisyonunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ağır kayıplar verdirdi. Ukraynalı bin 620 asker, 6 tank, 13 zırhlı muharebe aracı, 28 otomobil, 7 topçu silahı, 1 Grad çoklu roketatar aracı, 2 adet Strela-10 hava savunma sistemi aracı ve İngiltere yapımı bir Stormer hava savunma sistemi aracı imha edildi.Herson yönünde Rus birlikleri daha avantajlı noktalara yerleşerek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukraynalı 295'ten fazla asker, 2 tank, 22 otomobil, 9 topçu silahının yanı sıra iki ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar aracı imha edildi.Avdeyevka yönünde Rus birlikleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 65 saldırısını püskürterek, 2 bin 860'ın üzerinde Ukraynalı asker, 2’si ABD yapımı Abrams olmak üzere 7 tank, 34 zırhlı muharebe aracı, 47 otomobil, 20 topçu silahı, ABD yapımı bir HIMARS çoklu roketatar sistemi aracı, ve 1 adet Strela-10 hava savunma sistemi aracını yok etti.Rus ordusu son bir haftada Ukrayna’ya ait bir MiG-29 savaş uçağı ve 796 insansız hava aracını düşürdü.Ayrıca, Ukrayna Silahlı Kuvvetler'inin 24 askeri Rus ordusuna teslim oldu.Özel askeri operasyonun başından bu yana Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait toplam 576 uçak, 267 helikopter, 14 bin 658 insansız hava aracı, 482 uçaksavar füze sistemi, 15 bin 400 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, bin 234 çok namlulu roketatar sistemi, 8 bin 322 sahra ve havan topu ile 19 bin 498 adet özel askeri araç imha edildi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1081521647.html

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