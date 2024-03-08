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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1081521647.html
Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod bölgesine Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T18:23+0300
2024-03-08T18:23+0300
ukrayna krizi
belgorod
rusya
vyaçeslav gladkov
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna ordusu
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Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kamikaze insansız hava araçlarının Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü bildirdi.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi 3 insansız hava aracı ile Grayvoron ilçesindeki Rojdestvenka yerleşiminin banliyösüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.Gladkov ayrıca saldırı sırasında bir ekskavatör ve bir manipülatörün de hasar gördüğünü belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-6-iha-engellendi-1081518065.html
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belgorod, rusya, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, ölü, yaralı
belgorod, rusya, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, ölü, yaralı

Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

18:23 08.03.2024
© Sputnik / Антон ВергунRusya Belgorod otobüs durak
Rusya Belgorod otobüs durak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© Sputnik / Антон Вергун
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod bölgesine Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kamikaze insansız hava araçlarının Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü bildirdi.
Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi 3 insansız hava aracı ile Grayvoron ilçesindeki Rojdestvenka yerleşiminin banliyösüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.
Gladkov ayrıca saldırı sırasında bir ekskavatör ve bir manipülatörün de hasar gördüğünü belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
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Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi
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