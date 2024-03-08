https://sputniknews.com.tr/20240308/ukraynanin-belgorod-bolgesine-duzenledigi-iha-saldirisinda-2-kisi-hayatini-kaybetti-1081521647.html

Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Belgorod bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Belgorod bölgesine Ukrayna’ya ait insansız hava araçları (İHA) ile düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T18:23+0300

2024-03-08T18:23+0300

2024-03-08T18:23+0300

ukrayna krizi

belgorod

rusya

vyaçeslav gladkov

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna

ukrayna ordusu

ölü

yaralı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079625798_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_f7fab2167776fc1ce739921d775be80b.jpg

Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Ukrayna’ya ait kamikaze insansız hava araçlarının Belgorod bölgesindeki Rojdestvenka yerleşimine düzenlediği saldırı sonucunda 2 kişinin öldüğünü bildirdi.Gladkov, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ‘kamikaze’ tipi 3 insansız hava aracı ile Grayvoron ilçesindeki Rojdestvenka yerleşiminin banliyösüne saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı” ifadelerini kullandı.Gladkov ayrıca saldırı sırasında bir ekskavatör ve bir manipülatörün de hasar gördüğünü belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-6-iha-engellendi-1081518065.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

belgorod, rusya, vyaçeslav gladkov, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna ordusu, ölü, yaralı