https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-6-iha-engellendi-1081518065.html

Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod ve Kursk bölgesinde toplamda 6 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T16:17+0300

2024-03-08T16:17+0300

2024-03-08T16:17+0300

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Ukrayna ordusu, Rusya bölgelerine yönelik geçen gece başlattığı yoğun İHA saldırılarına öğlen saatlerinde devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Mart’ta Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Saat 12.00 (TSİ) sularında Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde de bir İHA tespit edilerek engellendi.Bir saat sonra Belgorod bölgesinde 2 İHA daha vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Volgograd bölgesinde 15 ve Belgorod bölgesinde bir İHA tespit edilerek engellendiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240308/volgograd-bolgesinde-4-iha-daha-engellendi-1081514693.html

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