https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-iki-bolgede-6-iha-engellendi-1081518065.html
Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod ve Kursk bölgesinde toplamda 6 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T16:17+0300
2024-03-08T16:17+0300
2024-03-08T16:17+0300
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Ukrayna ordusu, Rusya bölgelerine yönelik geçen gece başlattığı yoğun İHA saldırılarına öğlen saatlerinde devam etti.Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Mart’ta Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Saat 12.00 (TSİ) sularında Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde de bir İHA tespit edilerek engellendi.Bir saat sonra Belgorod bölgesinde 2 İHA daha vuruldu.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Volgograd bölgesinde 15 ve Belgorod bölgesinde bir İHA tespit edilerek engellendiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240308/volgograd-bolgesinde-4-iha-daha-engellendi-1081514693.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, kursk
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, iha, belgorod, kursk
Rusya Savunma Bakanlığı: İki bölgede 6 İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısında Ukrayna sınırında yer alan Belgorod ve Kursk bölgesinde toplamda 6 insansız hava aracının (İHA) yok edildiğini belirtti.
Ukrayna ordusu, Rusya bölgelerine yönelik geçen gece başlattığı yoğun İHA saldırılarına öğlen saatlerinde devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Mart’ta Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Saat 12.00 (TSİ) sularında Belgorod bölgesinde 3, Kursk bölgesinde de bir İHA tespit edilerek engellendi.
Bir saat sonra Belgorod bölgesinde 2 İHA daha vuruldu.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, gece saatlerinde Volgograd bölgesinde 15 ve Belgorod bölgesinde bir İHA tespit edilerek engellendiğini duyurmuştu.