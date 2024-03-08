https://sputniknews.com.tr/20240308/volgograd-bolgesinde-4-iha-daha-engellendi-1081514693.html
Volgograd bölgesinde 4 İHA daha engellendi
Volgograd bölgesinde 4 İHA daha engellendi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Volgograd bölgesinde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracının (İHA) daha tespit edilerek vurulduğunu belirtti. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T15:05+0300
2024-03-08T15:05+0300
2024-03-08T15:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Mart saat 07.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları Volgograd bölgesinde dört Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
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iha, rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna
Volgograd bölgesinde 4 İHA daha engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, sabah saatlerinde Volgograd bölgesinde Ukrayna’ya ait 4 insansız hava aracının (İHA) daha tespit edilerek vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “8 Mart saat 07.00 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA’larla Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırıları gerçekleştirme girişimi engellendi. Hava savunma görev araçları Volgograd bölgesinde dört Ukrayna İHA’sını yok etti” ifadesine yer verildi.