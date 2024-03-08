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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240308/abd-kongresine-hitap-eden-biden-putine-asla-boyun-egmeyecegim-1081512895.html
ABD Kongresi'ne hitap eden Biden: Putin'e asla boyun eğmeyeceğim
ABD Kongresi'ne hitap eden Biden: Putin'e asla boyun eğmeyeceğim
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Biden, Kongre'de yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Kongre üyelerini... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T13:47+0300
2024-03-08T13:47+0300
ukrayna krizi
joe biden
rusya
ukrayna
hamas
gazze
filistin
israil-filistin
israil-filistin sorunu
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ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasında iç politika, ekonomi, sosyal konular, dış politika ve demokrasiyle ilgili tartışmalar gibi birçok başlığa değindi.Konuşmasının başında Ukrayna'daki çatışmalara yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan Biden, "Kongreye çağrıda bulunuyorum: Putin'e karşı koymalıyız. Tarih bizi izliyor. ABD geri adım atarsa, bu Ukrayna'yı, Avrupa'yı ve özgür dünyayı tehlikeye atacak ve bize zarar vermek isteyenlere motivasyon sağlayacaktır. Başkan Putin'e mesajım basit. Geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Ben boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.ABD askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmasına karşı olduğunun altını çizen Biden, bununla birlikte Ukrayna'ya askeri alanda sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.'Trump Putin'e boyun eğiyor, bu tehlikeli bir şey'NATO konusunda en büyük rakibi Donald Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Benden önceki başkan, eski Cumhuriyetçi Başkan, Putin'e ne isterse yapabileceğini söylüyor. Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli bir şey" iddiasında bulundu.İsveç'in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savundu.'Ucuz ilaç için Moskova'ya gidin'Biden, konuşması sırasında ABD'de ilaç fiyatlarının fahişliğinden şikayet ederek Kongre üyelerini ucuz ilaç için Rusya'ya gitmelerini tavsiye etti.İnsülin gibi temel ilaçların fiyatlarının düşürülmesi için önlemler alma sözü veren Biden, diğer ülkelerde ilaçların daha uygun fiyata satıldığını anlatırken şunları söyledi: "Bunu söylediğim için başım belaya girecek ancak herhangi biriniz benimle başkanlık uçağına binip Toronto'ya, Berlin'e, Moskova'ya uçarsanız... Af edersiniz, ancak muhtemelen Moskova'da bile ilaçlar bu kadar pahalı değil. Reçetelerinizi yanınızda getirin, size söz veriyorum ilaçlarınızı şu anda ödediğiniz fiyatın yüzde 40'ına alacağım. Aynı üretici, aynı ürün."'Filistin'de öldürülen 30 binden fazla kişinin çoğu Hamas üyesi değildi'Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısını 'İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı' sözleriyle tanımlayarak İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu savundu.Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı" itirafında bulundu.'Gazze'ye geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdim'Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.Filistin yanlısı yüzlerce göstericinin, Biden'ın normalde kullanacağı caddeyi trafiğe kapatarak Gazze'de acil ateşkes için gösteri yapması nedeniyle Kongre binasına farklı bir güzergahtan gecikmeli olarak gelen ABD Başkanı, konuşmasına planlanandan 20 dakika geç başladı.Trump'tan Biden'ın konuşmasına tepki: Ülkemiz için bir utançtıDonald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı bir açıklamayla Biden'ın Kongre'deki konuşmasını eleştirdi.Trump, "Ülkemizin için bir utançtı. Biden'ın konuşması öfke doluydu, şefkatten yoksundu ve kısacası şimdiye kadar yapılmış en kötü 'Birliğin Durumu' konuşmasıydı" dedi.Gazeteci Carlson: Bir delinin saçmalığıABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Biden'ın konuşmada sarf ettiği Ukrayna'yla ilgili sözlerini 'bir delinin saçmalığı' olarak niteledi.Carlson, görüşlerini "Yalan üstüne yalan. Ukrayna Rusya'yı durdurabilirmiş. Hayır, durduramaz. Bu iki yıldan fazla süredir devam ediyor. NATO her zamankinden daha güçlüymüş. Hayır, bu doğru değil. Bu bir delinin saçmalığıdır"
https://sputniknews.com.tr/20240308/rusyadan-abdye-nota-1081511327.html
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joe biden, rusya, ukrayna, hamas, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, yardım, insani yardım, donald trump
joe biden, rusya, ukrayna, hamas, gazze, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, yardım, insani yardım, donald trump

ABD Kongresi'ne hitap eden Biden: Putin'e asla boyun eğmeyeceğim

13:47 08.03.2024
© AP Photo / Andrew HarnikABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
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ABD Başkanı Biden, Kongre'de yaptığı 'Birliğin Durumu' konuşmasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asla boyun eğmeyeceğini vurguladı. Kongre üyelerini Putin'e karşı koymaya davet etti. Biden, Gazze'de öldürülenlerin çoğunun Hamas üyesi olmadığını da söyleyerek itirafta bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı 'Birliğin Durumu' (State of the Union) konuşmasında iç politika, ekonomi, sosyal konular, dış politika ve demokrasiyle ilgili tartışmalar gibi birçok başlığa değindi.

Konuşmasının başında Ukrayna'daki çatışmalara yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e asla boyun eğmeyeceğini vurgulayan Biden, "Kongreye çağrıda bulunuyorum: Putin'e karşı koymalıyız. Tarih bizi izliyor. ABD geri adım atarsa, bu Ukrayna'yı, Avrupa'yı ve özgür dünyayı tehlikeye atacak ve bize zarar vermek isteyenlere motivasyon sağlayacaktır. Başkan Putin'e mesajım basit. Geri adım atmayacağız ve boyun eğmeyeceğiz. Ben boyun eğmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

ABD askerlerinin Ukrayna'daki çatışmaya dahil olmasına karşı olduğunun altını çizen Biden, bununla birlikte Ukrayna'ya askeri alanda sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre'den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.

'Trump Putin'e boyun eğiyor, bu tehlikeli bir şey'

NATO konusunda en büyük rakibi Donald Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Benden önceki başkan, eski Cumhuriyetçi Başkan, Putin'e ne isterse yapabileceğini söylüyor. Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli bir şey" iddiasında bulundu.

İsveç'in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savundu.

'Ucuz ilaç için Moskova'ya gidin'

Biden, konuşması sırasında ABD'de ilaç fiyatlarının fahişliğinden şikayet ederek Kongre üyelerini ucuz ilaç için Rusya'ya gitmelerini tavsiye etti.

İnsülin gibi temel ilaçların fiyatlarının düşürülmesi için önlemler alma sözü veren Biden, diğer ülkelerde ilaçların daha uygun fiyata satıldığını anlatırken şunları söyledi: "Bunu söylediğim için başım belaya girecek ancak herhangi biriniz benimle başkanlık uçağına binip Toronto'ya, Berlin'e, Moskova'ya uçarsanız... Af edersiniz, ancak muhtemelen Moskova'da bile ilaçlar bu kadar pahalı değil. Reçetelerinizi yanınızda getirin, size söz veriyorum ilaçlarınızı şu anda ödediğiniz fiyatın yüzde 40'ına alacağım. Aynı üretici, aynı ürün."

'Filistin'de öldürülen 30 binden fazla kişinin çoğu Hamas üyesi değildi'

Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim'deki Hamas saldırısını 'İsrail Holokost'tan sonraki en kanlı gününü yaşadı' sözleriyle tanımlayarak İsrail'in Hamas'ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu savundu.

Biden, buna karşılık, İsrail'in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, "Bu savaş, Gazze'deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı" itirafında bulundu.

'Gazze'ye geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdim'

Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.
Söz konusu geçici liman ile Gazze'ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze'ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

"Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze'ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze'ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz."

Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.
Filistin yanlısı yüzlerce göstericinin, Biden'ın normalde kullanacağı caddeyi trafiğe kapatarak Gazze'de acil ateşkes için gösteri yapması nedeniyle Kongre binasına farklı bir güzergahtan gecikmeli olarak gelen ABD Başkanı, konuşmasına planlanandan 20 dakika geç başladı.

Trump'tan Biden'ın konuşmasına tepki: Ülkemiz için bir utançtı

Donald Trump, kendisine ait Truth Social adlı sosyal medya platformundan yaptığı bir açıklamayla Biden'ın Kongre'deki konuşmasını eleştirdi.
Trump, "Ülkemizin için bir utançtı. Biden'ın konuşması öfke doluydu, şefkatten yoksundu ve kısacası şimdiye kadar yapılmış en kötü 'Birliğin Durumu' konuşmasıydı" dedi.

Gazeteci Carlson: Bir delinin saçmalığı

ABD'li ünlü gazeteci Tucker Carlson, Biden'ın konuşmada sarf ettiği Ukrayna'yla ilgili sözlerini 'bir delinin saçmalığı' olarak niteledi.
Carlson, görüşlerini "Yalan üstüne yalan. Ukrayna Rusya'yı durdurabilirmiş. Hayır, durduramaz. Bu iki yıldan fazla süredir devam ediyor. NATO her zamankinden daha güçlüymüş. Hayır, bu doğru değil. Bu bir delinin saçmalığıdır"
Rusya Dışişleri Bakanlığı binası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
İsrail- Filistin çatışması
Rusya'dan ABD'ye nota
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