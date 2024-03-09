https://sputniknews.com.tr/20240309/rusya-savunma-bakanligi-son-24-saatte-ukrayna-ordusunun-bir-savas-ucagi-dusuruldu-1081542518.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun bir savaş uçağı düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Son 24 saatte Ukrayna ordusunun bir savaş uçağı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunun 7 saldırısı püskürtülürken 975 askerinin etkisiz hale getirildiği... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T15:32+0300

2024-03-09T15:32+0300

2024-03-09T15:32+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.Kupyansk istikametinde, Batı Askeri Grubu birlikleri Ukrayna taarruz gruplarının iki saldırısını püskürttü. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine yönelik saldırılar düzenlendi. Ukrayna ordusu yaklaşık 30 asker, 2 otomobil, Gvozdika topçu sistemi ve iki adet D-30 obüsü kaybetti.Donetsk istikametinde, Güney Askeri Grubu birlikleri daha elverişli konum ve mevziler aldı ve Ukrayna mevzilerine saldırılar düzenledi. İki saldırısı püskürtülen Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 300’den fazla asker, 1 tank, 2 zırhlı savaş aracı, 7 otomobil, D-20 obüsü ve Strela-10 çoklu roketatar oldu. Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposu da havaya uçuruldu.Avdeyevka istikametinde, Merkez Askeri Grubu birlikleri koordineli eylemler sonucu daha elverişli konum ve mevziler aldı. Ayrıca Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirildi. İki saldırı püskürtülürken Ukrayna ordusu yaklaşık 450 asker, 5zırhlı savaş aracı ve 18 otomobil kaybetti. Anti-topçu mücadele kapsamında da Ukrayna ordusuna ait ABD yapımı M777 topçu sistemi, Çekya yapımı RM-70 Vampire çoklu roketatar ve ABD yapımı AN/TPQ-48 radarı yok edildi.Güney Donetsk istikametinde, Doğu Askeri Grubu birlikleri cephedeki konumlarını iyileştirdi, bir saldırıyı püskürttü ve Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna’nın en az 140 askeri etkisiz hale getirilirken ABD yapımı Stryker zırhlı aracı ve 4 otomobil vuruldu. Anti-topçu mücadele kapsamında, ABD yapımı M777 topçu sistemi, Fransa yapımı Caesar topçu sistemi, Rapira anti-tak topu ve Nora elektronik harp aracı yok edildi.Herson istikametinde, Dnepr Askeri Grubu birlikleri Ukrayna ordu mevzilerine saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı yaklaşık 55 asker, 6 otomobil, D-30 obüsü ve Horitsa elektronik harp aracı olarak gerçekleşti.Son 24 saatte Ukrayna Hava Kuvvetleri’ne ait bir adet MiG-29 savaş aracı vuruldu. Ayrıca özel askeri harekat bölgesinde 197 adet Ukrayna İHA’sı engellendi.

https://sputniknews.com.tr/20240308/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-haftada-ukraynaya-ait-bir-mig-29-savas-ucagi-ve-796-iha-dusuruldu-1081525352.html

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