New York'ta metrolar suç yuvasına döndü: Ulusal Muhafızlar nöbete indi

2024-03-09T19:43+0300

New York Valiliği'nin aldığı kararla birlikte New York metrosundaki gasp, hırsızlık ve darp gibi suç olaylarını azaltmak amacıyla eyaletin Ulusal Muhafızları, merkezi istasyonlarda ek güvenlik önlemleri aldı. New York'ta işe gitme ve dönüş saatlerinde yoğun kullanılan istasyonlarda kamufulajlı ve uzun namlulu silahlarla birlikte New York Ulusal Muhafızları'nın güvenlik önlemi aldığı görüldü. İstasyon girişlerine yerleştirilen uyarı tabelalarında, çanta ve benzeri eşyaların aranmadan metroya binecek kişilere izin verilmeyeceği ve ısrar edenlerin gözaltına alınabileceği belirtildi. New York Valisi Kathy Hochul gazetecilere yaptığı açıklamada, metro istasyonlarında artan suç oranlarıyla mücadele için hazırlanan plan çerçevesinde, 750 Ulusal Muhafız üyesi ve 250 polis memurunun istasyon girişlerinde görevlendirileceğini duyurdu. Suçlular metroyu kullanamayacakVali Hochul açıklamasında, "İşine, ailesini ziyarete ya da doktor randevusuna giden hiç kimse yanında oturan kişinin ölümcül bir silaha sahip olduğundan endişelenmemeli." ifadelerine yer verdi.Hochul adli yetkililere,New York'ta birden fazla suç işleyen kişilerin metroyu kullanmasını yasaklama yetkisi verecek bir yasa önerdiğini de belirtti. Valiliğin, suç oranlarında yaşanan yüzde 45'lik artışın ardından, metroları daha güvenli hale getirmek için aldığı önlem paketi ocak ayında açıklanmıştı.

