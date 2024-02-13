https://sputniknews.com.tr/20240213/new-york-metrosunda-silahli-saldiri-1-olu-5-yarali-1080674773.html

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

New York metrosunda silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Sputnik Türkiye

ABD’nin New York kentindeki bir metroda gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 13.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-13T11:01+0300

2024-02-13T11:01+0300

2024-02-13T11:01+0300

dünya

abd

new york

silahlı saldırı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/04/0d/1055543551_0:93:1200:768_1920x0_80_0_0_2694194703cfa968096792e09296cc5e.jpg

ABD’nin New York kentindeki Bronx'taki bir metroda iki grup arasında kavga çıktı. Metro, Mount Eden Ave istasyonuna yanaştığında bir kişi silahını çıkararak ateş açtı, 6 kişi yaralandı. Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.New York Polis Departmanından (NYPD) Michael M. Kemper yaptığı açıklamada, yaşları 14 ile 71 arasında değişen 6 kişinin hastanelere kaldırıldığını, 34 yaşındaki bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtti. Kember, saldırının rastgele gerçekleştirilmediğini, iki grup arasında kavga çıkması üzerine başladığını, vurulanlardan bazılarının kavganın taraflarından olduğunu, bazılarının ise kavgayla ilgisinin bulunmadığını söyledi.Güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganın peşine düştü. Bilgisi olan herkesin polis departmanına ulaşması istendi.

https://sputniknews.com.tr/20240104/abdde-lisede-silahli-saldiri-saldirgan-olu-olarak-ele-gecirildi-1079339280.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, new york, silahlı saldırı