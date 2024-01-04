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ABD'de lisede silahlı saldırı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi
ABD'de lisede silahlı saldırı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi
ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 1’i okul yöneticisi olmak üzere en az 3 kişi yaralanırken... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T23:32+0300
2024-01-04T23:33+0300
dünya
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lise
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ABD’nin Iowa eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, basın toplantısı düzenledi.Infante, saldırı sırasında derslerin henüz başlamadığını ve okulda az sayıda öğretmen ve öğrenci bulunduğunu belirterek, "Neyse ki binada çok az öğrenci ve öğretmen vardı” dedi. Yerel saatle 07.37’de silahlı saldırı ihbarı aldıklarını aktaran Infante, ilk ekiplerin 7 dakika içinde okula ulaştığını ve vurularak yaralı halde birden fazla kişi bulduklarını belirtti. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Infante, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kamuoyu ile paylaşmadı. Dallas İlçe Şerifi "Halk için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Toplum güvende. Şu anda olup biten her şeyi anlamaya çalışıyoruz” dedi. 'Çok sayıda yaralı var'Yaralıların sevk edildiği hastanelerden UnityPoint, saldırıda vurularak yaralanan 2 kişiyi tedavi altına aldıklarını aktararak, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. Polk İlçesi Tıbbi Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Iowa Methodist Tıp Merkezi ve MercyOne Des Moines Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığı belirtildi. Adı açıklanmayan bir polis memuru ise, yaralılar arasında en az 1 okul yöneticisi bulunduğunu belirterek, saldırganın kendisini vurduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
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abd, lise, silahlı saldırı
abd, lise, silahlı saldırı

ABD'de lisede silahlı saldırı: Saldırgan ölü olarak ele geçirildi

23:32 04.01.2024 (güncellendi: 23:33 04.01.2024)
© AP Photo / Charlie NeibergallABD silahlı saldırı
ABD silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© AP Photo / Charlie Neibergall
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ABD’nin Iowa eyaletinde yer alan Perry kentindeki Perry Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda 1’i okul yöneticisi olmak üzere en az 3 kişi yaralanırken, saldırgan ölü olarak ele geçirildi.
ABD’nin Iowa eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin Dallas İlçe Şerifi Adam Infante, basın toplantısı düzenledi.
Infante, saldırı sırasında derslerin henüz başlamadığını ve okulda az sayıda öğretmen ve öğrenci bulunduğunu belirterek, "Neyse ki binada çok az öğrenci ve öğretmen vardı” dedi.
Yerel saatle 07.37’de silahlı saldırı ihbarı aldıklarını aktaran Infante, ilk ekiplerin 7 dakika içinde okula ulaştığını ve vurularak yaralı halde birden fazla kişi bulduklarını belirtti. Saldırıdaki ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi vermeyen Infante, saldırganın kimliğinin tespit edildiğini belirterek, kamuoyu ile paylaşmadı.
Dallas İlçe Şerifi "Halk için herhangi bir tehlike söz konusu değil. Toplum güvende. Şu anda olup biten her şeyi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

'Çok sayıda yaralı var'

Yaralıların sevk edildiği hastanelerden UnityPoint, saldırıda vurularak yaralanan 2 kişiyi tedavi altına aldıklarını aktararak, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi vermedi. Polk İlçesi Tıbbi Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda yaralanan çok sayıda kişinin Iowa Methodist Tıp Merkezi ve MercyOne Des Moines Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.
Adı açıklanmayan bir polis memuru ise, yaralılar arasında en az 1 okul yöneticisi bulunduğunu belirterek, saldırganın kendisini vurduğunu ve aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.
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