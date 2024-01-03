https://sputniknews.com.tr/20240103/japonyada-tren-istasyonunda-bicakli-saldiri-1079300168.html
Japonya'da turistik bölgedeki tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Japonya'da turistik bölgedeki tren istasyonunda bıçaklı saldırı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da turistler için popüler bölgelerden biri olan Akihabara'daki tren istasyonunda bir kişi etraftakilere bıçakla saldırdı. Olayda 4... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T18:13+0300
2024-01-03T18:13+0300
2024-01-03T18:44+0300
dünya
japonya
bıçaklı saldırı
tren
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20240103/japonyadaki-depremlerde-olenlerin-sayisi-64e-cikti-1079274066.html
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japonya, bıçaklı saldırı, tren
japonya, bıçaklı saldırı, tren
Japonya'da turistik bölgedeki tren istasyonunda bıçaklı saldırı
18:13 03.01.2024 (güncellendi: 18:44 03.01.2024)
Japonya'nın başkenti Tokyo'da turistler için popüler bölgelerden biri olan Akihabara'daki tren istasyonunda bir kişi etraftakilere bıçakla saldırdı. Olayda 4 yaralı olduğu açıklandı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi.
Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.