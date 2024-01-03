https://sputniknews.com.tr/20240103/japonyada-tren-istasyonunda-bicakli-saldiri-1079300168.html

Japonya'da turistik bölgedeki tren istasyonunda bıçaklı saldırı

Japonya'da turistik bölgedeki tren istasyonunda bıçaklı saldırı

Japonya'nın başkenti Tokyo'da turistler için popüler bölgelerden biri olan Akihabara'daki tren istasyonunda bir kişi etraftakilere bıçakla saldırdı. Olayda 4... 03.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-03T18:13+0300

2024-01-03T18:13+0300

2024-01-03T18:44+0300

dünya

japonya

bıçaklı saldırı

tren

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da bıçaklı saldırı düzenlendi. Tokyo Metropolitan Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 23.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, Yamanote Tren Hattı’nda seyreden trenin Akihabara İstasyonu'na geldiği sırada bıçakla çevredekilere saldırdığı ifade edildi. Saldırgan, polis tarafından gözaltına alınırken, yaralılar hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırının gerçekleştiği Akihabara Tren İstasyonu ve çevresi manga, anime ve bilgisayar oyunu severlerin yanı sıra elektronik ürün meraklılarının uğrak adresi olarak biliniyor. Akihabara, ülkeyi ziyaret eden turistlerin de gözde lokasyonları arasında yer alıyor.

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