İTO Başkanı Avdagiç’ten Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirme
© İHAİstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç
© İHA
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Fitch'in, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları, Türkiye'nin hak ettiğinin hâlâ çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch’i diğerleri takip edecektir, etmelidir” dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
'Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir'
Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye'nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır. Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu en kısa zamanda başarabiliyor olmamız lazım. Bu süreçte kredi notu artışları ve not görünümü revizyonları da Türkiye'nin hak ettiğinin hala çok gerisinde olsa da bu mücadeleye katkı verecektir. Fitch'i diğerleri takip edecektir, etmelidir."
Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu 12 yıl sonra yeniden 'B+'ya yükseltmesi, Türkiye’nin yeni dış yatırım çekmesine bir kademe daha olumlu etki yapacaktır.— Şekib Avdagiç (@SekibAvdagic) March 9, 2024
Hepimizin en öncelikli hedefi, enflasyonu kalıcı şekilde düşürmek. Ortak sorumluluk içinde bunu 'en kısa zamanda'…