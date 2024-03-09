https://sputniknews.com.tr/20240309/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynada-bariscil-cozumu-reddetti-ancak-guc-yoluyla-olur-1081540901.html

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Ukrayna’da barışçıl çözümü reddetti: 'Ancak güç yoluyla olur'

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Ukrayna’da barışçıl çözümü reddetti: 'Ancak güç yoluyla olur'

Sputnik Türkiye

İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya silah yardımının yanında barış sürecine de destek verilmesi durumunda her ikisinin de sonuç vermeyeceğini... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T14:21+0300

2024-03-09T14:21+0300

2024-03-09T14:21+0300

ukrayna krizi

ingiltere

david cameron

ukrayna

ukrayna ordusu

rusya

nato

sueddeutsche zeitung

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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Sueddeutsche Zeitung gazetesine röportajında, “Ukrayna’yı desteklemek istediğimizi ancak aynı zamanda barış sürecini de desteklemek istediğimizi söylersek ne ilki ne de diğeri sonuç verir. Adil barış ancak güç yoluyla elde edilir” ifadesini kullandı.İki olası senaryoyu anlatan CAmeron, “Ukrayna, Rusya’yı geri püskürtürse bu durumda daha güçlü bir NATO, birleşik transatlantik topluluk, büyüme ve refah ile bizi parlak gelecek bekliyor. Lakin Ukrayna kaybederse Avrupa ve tüm dünyayı büyük belirsizlik bekliyor” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html

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ingiltere, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, nato, sueddeutsche zeitung