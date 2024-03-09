https://sputniknews.com.tr/20240309/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynada-bariscil-cozumu-reddetti-ancak-guc-yoluyla-olur-1081540901.html
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Ukrayna’da barışçıl çözümü reddetti: 'Ancak güç yoluyla olur'
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Ukrayna’da barışçıl çözümü reddetti: 'Ancak güç yoluyla olur'
Sputnik Türkiye
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya silah yardımının yanında barış sürecine de destek verilmesi durumunda her ikisinin de sonuç vermeyeceğini... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T14:21+0300
2024-03-09T14:21+0300
2024-03-09T14:21+0300
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İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Sueddeutsche Zeitung gazetesine röportajında, “Ukrayna’yı desteklemek istediğimizi ancak aynı zamanda barış sürecini de desteklemek istediğimizi söylersek ne ilki ne de diğeri sonuç verir. Adil barış ancak güç yoluyla elde edilir” ifadesini kullandı.İki olası senaryoyu anlatan CAmeron, “Ukrayna, Rusya’yı geri püskürtürse bu durumda daha güçlü bir NATO, birleşik transatlantik topluluk, büyüme ve refah ile bizi parlak gelecek bekliyor. Lakin Ukrayna kaybederse Avrupa ve tüm dünyayı büyük belirsizlik bekliyor” yorumunda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20231205/ingiltere-disisleri-bakani-cameron-ukraynaya-destegimiz-ayni-sekilde-devam-edecek-1078117023.html
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ingiltere, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, nato, sueddeutsche zeitung
ingiltere, david cameron, ukrayna, ukrayna ordusu, rusya, nato, sueddeutsche zeitung
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron Ukrayna’da barışçıl çözümü reddetti: 'Ancak güç yoluyla olur'
İngiltere Dışişleri Bakanı Cameron, Ukrayna’ya silah yardımının yanında barış sürecine de destek verilmesi durumunda her ikisinin de sonuç vermeyeceğini belirterek adil barışın ancak güç yoluyla sağlanabileceğini belirtti.
İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Sueddeutsche Zeitung gazetesine röportajında, “Ukrayna’yı desteklemek istediğimizi ancak aynı zamanda barış sürecini de desteklemek istediğimizi söylersek ne ilki ne de diğeri sonuç verir. Adil barış ancak güç yoluyla elde edilir” ifadesini kullandı.
İki olası senaryoyu anlatan CAmeron, “Ukrayna, Rusya’yı geri püskürtürse bu durumda daha güçlü bir NATO, birleşik transatlantik topluluk, büyüme ve refah ile bizi parlak gelecek bekliyor. Lakin Ukrayna kaybederse Avrupa ve tüm dünyayı büyük belirsizlik bekliyor” yorumunda bulundu.