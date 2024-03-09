https://sputniknews.com.tr/20240309/ingiliz-ekonomist-turkiyenin-kredi-notunun-artirilmasini-degerlendirdi-hak-edildi-1081532033.html
İngiliz ekonomist Türkiye'nin kredi notunun artırılmasını değerlendirdi: 'Hak edildi'
İngiliz ekonomist Türkiye'nin kredi notunun artırılmasını değerlendirdi: 'Hak edildi'
Sputnik Türkiye
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının "hak edildiğini" belirterek, Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T09:24+0300
2024-03-09T09:24+0300
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ekonomi
londra
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timothy garton ash
fitch ratings
enflasyon
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Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240309/fitch-ratings-turkiyenin-kredi-notunu-bden-bya-yukseltti-1081531103.html
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londra, timothy ash, timothy garton ash, fitch ratings, enflasyon
londra, timothy ash, timothy garton ash, fitch ratings, enflasyon
İngiliz ekonomist Türkiye'nin kredi notunun artırılmasını değerlendirdi: 'Hak edildi'
09:24 09.03.2024 (güncellendi: 09:25 09.03.2024)
İngiliz ekonomist Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu artırmasının "hak edildiğini" belirterek, Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu söyledi.
Merkezi Londra'da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesinin seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" kaydetti.
Ash, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Not artırımının seçimlerden bu yana görülen politika düzenlemesi açısından "hak edildiğini" ifade eden Ash, enflasyon verisi ile lira ve rezervler üzerindeki baskı nedeniyle piyasaların son birkaç haftadır Türkiye çevresinde gergin olduğu göz önüne alındığında "zamanlamanın ilginç" olduğunu belirtti.
Fitch Ratings, bugün Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.
Derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, notun yükseltmesinin Haziran 2023'ten bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığına ve etkinliğine olan güvenin arttığını yansıttığı, görünümünün pozitife çevrilmesinin de tutarlı makro politika duruşuna ve Türkiye enflasyonunda önemli düşüşe işaret ettiği aktarıldı.