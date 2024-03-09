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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. 09.03.2024, Sputnik Türkiye
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fitch ratings, türkiye
fitch ratings, türkiye

Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

01:08 09.03.2024 (güncellendi: 01:13 09.03.2024)
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Multimedya arşivine gidinFitch Ratings agency
Fitch Ratings agency - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Multimedya arşivine gidin
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Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.
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