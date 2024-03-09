İBB adayı Kurum'dan İmamoğlu'na çağrı: 'Ben olsam emin olun istifa ederim'
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLUİBB Başkan Adayı Murat Kurum
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim" açıklamasında bulundu.
Pendik'teki bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'na katılan Kurum, konuşmasında, seçim kampanyasına tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladıklarını ve 2 aydır sahada olduklarını hatırlattı.
İstanbul'u liyakatsiz ellerden kurtarıp emin ellere kavuşturmayı hedeflediklerini, tüm İstanbulluları kucaklayacaklarını, sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti sergileyeceklerini anlatan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda yöneltilen "Temelini attığınız bir metro projesi var mı?" sorusuna 'Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe Ataşehir Metro hatlarının temelini attığını söylediği' hatırlatılması üzerine Kurum, şu açıklamada bulundu:
Değersiz ve ilgisiz başkan dediğimiz zaman zoruna gidiyor ama işte ilgisiz olduğunu buradan da anlayabiliyoruz. Maalesef yapılan işlerin, yapılan metro hatlarının ne zaman başladığını dahi bilmeyen çok rahat bir şekilde de yalan söyleyip 'Ben attım' diyebilecek kadar ileriye gidebilen bir belediye başkanı.
İstanbulluların artık yorulup sıkıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:
İstanbul bir an önce bu hizmetlerin yapılmasını bekliyor. Sokakta metro, metrobüs kuyruklarındaki sıkıntıları her gün görüyoruz. Bunlar bir film değil, korku filmi. Metro duraklarındaki o durumu, metrobüs duraklarındaki o eziyeti görsem ben olsam emin olun istifa ederim. Bırakın 5 yıllık yeni bir dönemde kendisini İstanbul'da görmeyi şu an görevinden istifa etmesini bekliyoruz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Hem iş yapmayacaksın, yapılan işe sahip çıkmaya çalışacaksın hem de oradaki emekleri, alın terini yok sayacaksın.
'İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız'
Murat Kurum, 'seçimi kazandığı takdirde Kent Lokantaları ile ilgili bir planlama yapıp yapmayacağı' sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:
Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi bahsetmek bizi hayretlere düşürüyor. İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, sanki marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su verip, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk. İstanbul'un her yerine o sosyal tesislerimizi o zarar ettirdikleri Beltur'la yeniden kazandıracağız.
İstanbul'un 39 ilçesindeki 964 mahalleye kahve dükkanları, gençlerin faydalanacağı kıraathaneler, kütüphaneleri 6 ayda kazandırabileceklerini anlatan Kurum, "Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" değerlendirmesinde bulundu.