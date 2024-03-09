https://sputniknews.com.tr/20240309/ibb-adayi-kurumdan-imamogluna-cagri-ben-olsam-emin-olun-istifa-ederim-1081544877.html

İBB adayı Kurum'dan İmamoğlu'na çağrı: 'Ben olsam emin olun istifa ederim'

İBB adayı Kurum'dan İmamoğlu'na çağrı: 'Ben olsam emin olun istifa ederim'

Sputnik Türkiye

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirerek "Metro duraklarındaki o durumu... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T17:20+0300

2024-03-09T17:20+0300

2024-03-09T17:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

murat kurum

ekrem imamoğlu

metro

istifa

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

2024 yerel seçimleri

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Pendik'teki bir otelde düzenlenen Ülkü Ocakları Buluşması'na katılan Kurum, konuşmasında, seçim kampanyasına tüm İstanbul sevdalılarıyla birlikte heyecanla başladıklarını ve 2 aydır sahada olduklarını hatırlattı.İstanbul'u liyakatsiz ellerden kurtarıp emin ellere kavuşturmayı hedeflediklerini, tüm İstanbulluları kucaklayacaklarını, sorunlarına çözüm bulmak için gerekli her türlü gayreti sergileyeceklerini anlatan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.İBB Başkanı İmamoğlu'nun, katıldığı bir programda yöneltilen "Temelini attığınız bir metro projesi var mı?" sorusuna 'Mahmutbey-Esenyurt, Çekmeköy-Sancaktepe ve Göztepe Ataşehir Metro hatlarının temelini attığını söylediği' hatırlatılması üzerine Kurum, şu açıklamada bulundu:İstanbulluların artık yorulup sıkıldığını ifade eden Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:'İki gecede İstanbul'un 39 ilçesine lokanta, sosyal tesis açarız'Murat Kurum, 'seçimi kazandığı takdirde Kent Lokantaları ile ilgili bir planlama yapıp yapmayacağı' sorusunu ise şu şekilde yanıtladı:İstanbul'un 39 ilçesindeki 964 mahalleye kahve dükkanları, gençlerin faydalanacağı kıraathaneler, kütüphaneleri 6 ayda kazandırabileceklerini anlatan Kurum, "Öyle 4 tane lokanta açıp 'Biz iş yaptık' diye milletin karşısına çıkmaktan utanırız" değerlendirmesinde bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20240309/ak-parti-ibb-baskan-adayi-kurum-bisiklet-istanbulda-artik-bir-ulasim-araci-olacak-1081540671.html

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