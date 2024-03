AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak

https://sputniknews.com.tr/20240309/ak-parti-ibb-baskan-adayi-kurum-bisiklet-istanbulda-artik-bir-ulasim-araci-olacak-1081540671.html

09.03.2024

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.Programda sahneye çıkan Guinness Hakemi Gemici bisiklet yarışı ile ilgili kuralları anlattı. Ardından Gemici, dünyanın en uzun bisiklet hattında bin 653 bisikletle dünya rekorunun kırıldığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girildiğini açıkladı. 'Ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık' Programda konuşan İBB Başkan adayı Kurum “Bu gün hem burada bir araya geldik hem de ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık. Bu rekoru 1653 bisikletle Türk gençliği kırdı. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız" dedi.'Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz'"İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" diye devam eden Kurum, "Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz. Scooter park yerleri, elektrikli araçları için park yerlerini yapacağız” diye konuştu.'2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız'Mahallelerde spor alanları yapacaklarını ifade eden Kurum, “2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Eğer biz bu tedbirler almazsak İstanbul’umuz ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. Mahallelerde spor alanları yapacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefimiz için İstanbul’un her mahallede spor, yürüyüş yapılan ve bisikletle binilebilen alanlar yapacağız. Her mahallede gelişimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, startup merkezlerimizle, paylaşımlı ofis alanlarıyla ve gençlerimizin iş kurabilmeleri için onlara 100 bin gencimize 100 bin sermaye desteğiyle birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz. Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz” şeklinde konuştu.

