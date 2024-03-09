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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
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AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak
AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak
Sputnik Türkiye
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T14:11+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
ak parti
ibb
ibb meclisi
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat kurum
bisiklet
guinness
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.Programda sahneye çıkan Guinness Hakemi Gemici bisiklet yarışı ile ilgili kuralları anlattı. Ardından Gemici, dünyanın en uzun bisiklet hattında bin 653 bisikletle dünya rekorunun kırıldığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girildiğini açıkladı. 'Ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık' Programda konuşan İBB Başkan adayı Kurum “Bu gün hem burada bir araya geldik hem de ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık. Bu rekoru 1653 bisikletle Türk gençliği kırdı. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız" dedi.'Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz'"İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" diye devam eden Kurum, "Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz. Scooter park yerleri, elektrikli araçları için park yerlerini yapacağız” diye konuştu.'2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız'Mahallelerde spor alanları yapacaklarını ifade eden Kurum, “2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Eğer biz bu tedbirler almazsak İstanbul’umuz ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. Mahallelerde spor alanları yapacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefimiz için İstanbul’un her mahallede spor, yürüyüş yapılan ve bisikletle binilebilen alanlar yapacağız. Her mahallede gelişimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, startup merkezlerimizle, paylaşımlı ofis alanlarıyla ve gençlerimizin iş kurabilmeleri için onlara 100 bin gencimize 100 bin sermaye desteğiyle birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz. Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-tramvay-seferlerine-bisiklet-turu-duzenlemesi-1076308693.html
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ak parti, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, bisiklet, guinness
ak parti, ibb, ibb meclisi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, bisiklet, guinness

AK Parti İBB Başkan adayı Kurum: Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak

14:11 09.03.2024 (güncellendi: 14:14 09.03.2024)
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLUAK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
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AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, “Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak” dedi.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Beykoz Spor Ormanı’nda düzenlenen ‘Dünyanın En Uzun Bisiklet Hattı Dünya Rekoru Denemesi’ programında gençlerle bir araya geldi.
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU Programa Kurum’un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve çok sayıda genç katıldı. Kurum ve Bakan Bak ise alanda bisiklet sürdü.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
Programa Kurum’un yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Guinness Hakemi Şeyda Subaşı Gemici ve çok sayıda genç katıldı. Kurum ve Bakan Bak ise alanda bisiklet sürdü.
© İHA / HACER İNCİ - SENAT DESTANOĞLU
Programda sahneye çıkan Guinness Hakemi Gemici bisiklet yarışı ile ilgili kuralları anlattı. Ardından Gemici, dünyanın en uzun bisiklet hattında bin 653 bisikletle dünya rekorunun kırıldığını ve Guinness Rekorlar Kitabı’na girildiğini açıkladı.

'Ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık'

Programda konuşan İBB Başkan adayı Kurum “Bu gün hem burada bir araya geldik hem de ülkemizin adını Guinness Rekorlar Kitabı’na yazdırdık. Bu rekoru 1653 bisikletle Türk gençliği kırdı. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayal ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak insanlarsınız. Sizlerle birlikte İstanbul’un gençliğini inşa edeceğiz. Bisiklet İstanbul’da artık bir ulaşım aracı olacak. 2028 yılına kadar bin kilometreye ardından bin 500 kilometreye çıkaracağız" dedi.

'Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz'

"İstanbul’un her yerinde bisiklet artık ulaşım aracı olacak" diye devam eden Kurum, "Evinizden bisikletle çıkıp okulunuza işinize gideceksiniz. Scooter park yerleri, elektrikli araçları için park yerlerini yapacağız” diye konuştu.

'2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız'

Mahallelerde spor alanları yapacaklarını ifade eden Kurum, “2040 net sıfır emisyon hedefimize hep birlikte ulaşacağız. Eğer biz bu tedbirler almazsak İstanbul’umuz ülkemiz yaşanamaz bir hale gelecek. Mahallelerde spor alanları yapacağız. Olimpiyat şehri İstanbul hedefimiz için İstanbul’un her mahallede spor, yürüyüş yapılan ve bisikletle binilebilen alanlar yapacağız. Her mahallede gelişimizin çalışabildiği dene yap atölyeleriyle, startup merkezlerimizle, paylaşımlı ofis alanlarıyla ve gençlerimizin iş kurabilmeleri için onlara 100 bin gencimize 100 bin sermaye desteğiyle birlikte İstanbul’un geleceğini inşa edeceğiz. Burada bisiklete bindik, bundan sonraki süreçte de hep bisiklete bineceğiz” şeklinde konuştu.
Bağcılar'da raydan çıkan tramvay - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2023
YAŞAM
İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi
13 Ekim 2023, 15:01
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