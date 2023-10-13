https://sputniknews.com.tr/20231013/istanbulda-tramvay-seferlerine-bisiklet-turu-duzenlemesi-1076308693.html
İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi
İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi
İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri... 13.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-13T15:01+0300
2023-10-13T15:01+0300
2023-10-13T15:01+0300
yaşam
istanbul
bisiklet
tramvay
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İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi yapıldı.Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230915/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-pozu-1075505069.html
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istanbul, bisiklet, tramvay
istanbul, bisiklet, tramvay
İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi
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İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda, 15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu dolayısıyla 12.00-15.00 saatleri arasında seferlerin Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacağı bildirildi.
İstanbul’da tramvay seferlerine bisiklet turu düzenlemesi yapıldı.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "15 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'mızda saat 12.00'den 15.00’e kadar seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisine yer verildi.