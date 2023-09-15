https://sputniknews.com.tr/20230915/mhp-lideri-bahceliden-cumhurbaskanligi-bisiklet-turu-pozu-1075505069.html
MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' pozu
MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' pozu
MHP lideri Devlet Bahçeli, '58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu bisikletli pozuyla kutladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T18:43+0300
2023-09-15T18:43+0300
2023-09-15T18:43+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.
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devlet bahçeli, mhp, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
devlet bahçeli, mhp, türkiye cumhurbaşkanlığı bisiklet turu
MHP lideri Bahçeli'den 'Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu' pozu
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MHP lideri Devlet Bahçeli, '58'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu bisikletli pozuyla kutladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bisikletle çektirdiği fotoğraflar partinin sosyal medya hesabından paylaşıldı.